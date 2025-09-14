KAKO SE OVO DOGODILO? /

Kaos u Kaštel Sućurcu: Sudarilo se čak šest vozila, jedna osoba završila u bolnici

Foto: Facebook Prometne Zgode I Nezgode

Sudar se dogodio na raskrižju državne ceste D8 u Kaštel Sućurcu, kod Vatrogasnog doma

14.9.2025.
22:49
U Kaštel Sućurcu dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo čak šest vozila. 

"Informaciju o prometnoj nesreći dobili smo u 19.50 minuta. U prometnoj nesreći je sudjelovalo šest vozila. Jedna osoba je prevezena na pružanje liječničke pomoći. Na mjestu događaja se obavlja očevid", potvrdili su iz PU splitsko-dalmatinske za Slobodnu Dalmaciju

Sudar se dogodio na raskrižju državne ceste D8 u Kaštel Sućurcu, kod Vatrogasnog doma. 

