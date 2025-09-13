OČEVID JE U TIJEKU /

Poginuo motociklist kod Bosiljeva, promet se odvija uz upravljanje policije

Foto: Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell

Očevid prometne nesreće je u tijeku, a promet se odvija uz upravljanje policijskih službenika

13.9.2025.
21:31
danas.hr
U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu navečer kod Bosiljeva smrtno je stradao motociklist.

"Dana 13.09.2025. g., oko 19.40 sati, u mjestu Grabrk, Općina Bosiljevo, došlo je do slijetanja motocikla kojom prilikom je vozač motocikla na mjestu događaja preminuo. Očevid prometne nesreće je u tijeku, a promet se odvija uz upravljanje policijskih službenika", priopćili su iz policije.

Više detalja trebalo bi biti poznato nakon dovršetka očevida. 

Prometna NesrećaBosiljevoKarlovačka PolicijaMotociklist Poginuo
