Stravični detalji ubojstva u Karlovcu: Omamio ga alkoholom, pa pretukao i bacio u Kupu. Sve zbog BMW-a?

Protiv Jure Udorovića (24) Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu podiglo je optužnicu zbog teškog ubojstva Amara Sofića (34) iz Zenice koje se dogodilo u studenom prošle godine.

Tereti ga se da je žrtvu omamio alkoholom i tabletama, potom pretukao i u bespomoćnom stanju bacio u rijeku Kupu, gdje se utopila. Sve to učinio je kako bi došao do Amarova BMW-a, piše KAportal.

"Optužnicom se 24-godišnjem okrivljeniku stavlja na teret da je početkom studenoga 2024., na području Karlovca, u nakani da usmrti tada 34-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine i da se domogne njegova osobnog automobila, prvo žrtvu doveo u stanje omamljenosti i bespomoćnosti, nakon čega mu je zadao više udaraca po glavi i tijelu te mu nanio osobito tešku ozljedu. Potom je žrtva u stanju omamljenosti i s ozljedama završila u rijeci u kojoj se utopila. Okrivljenika se tereti da je nakon toga uzeo i zadržao osobni automobil žrtve", priopćili su iz karlovačkog tužiteljstva.

Žena auto prepisala na sebe

Optužnicom je obuhvaćena i 31-godišnja žena. Iako je znala da je Amar ubijen, na sebe prepisala njegov automobil koristeći krivotvoreni kupoprodajni ugovor.

"Okrivljena 31-godišnja hrvatska državljanka tereti se da je istoga dana, nakon što je od 24-godišnjeg okrivljenika preuzela ugovor o kupoprodaji motornog vozila u vlasništvu žrtve, iako je znala da je isti ubijen i da nije potpisao ugovor, sačinjeni ugovor s neistinitim sadržajem predala kao kupac nadležnom tijelu radi prijenosa prava vlasništva. Ovlaštena osoba, ništa ne sumnjajući, izvršila je prijenos prava vlasništva nad osobnim automobilom na njezino ime. Tereti se i da, iako je saznala da je prvi okrivljenik počinio kazneno djelo teškog ubojstva na štetu 34-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, to nije prijavila", navode u tužiteljstvu u Karlovcu.

Amar je prijavljen nestalim 11. studenoga 2024., a njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije na ušću Korane u Kupu. Ubojica je već tada bio uhićen zbog sitnih krađa, ali se tek kasnije otkrilo da je riječ o počinitelju teškog ubojstva, piše KAportal.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Smeđa voda nije voda': Karlovac se nakon četiri godine i dalje muči s mutnim slavinama