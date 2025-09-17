Hrvat pao u Tovarniku s hrpom keša: Pogledajte gdje je nagurao švicarske franke

Državljanin Hrvatske "pao" je u srijedu na graničnom prijelazu Tovarniku dok je nezakonito pokušao unijeti čak 75.990 švicarskih franaka.

Carinska uprava izvijestila je da su pojačali nadzor nad prijelazom te da su carinici vukovarske mobilne jedinice pregledali i pretražili teretno vozilo BiH registarskih oznaka koje je vozio državljanin RH.

Dobio po džepu

U kabini kamiona, točno u bočnoj stranici iza vozača, carinici su pronašli hrpu gotovine uredno poslagane u svežnjeve novčanica od 10, 20, 50, 100 pa i 200 švicarskih franaka.

Foto: Carinska Uprava

Inače, kad se vrijednost zaplijenjenih franaka preračuna u eure, dobije se iznos od 81.473 eura.

Foto: Carinska Uprava

S obzirom na to da je vozač prekršio članak 69.c stavak 1. Zakona o deviznom poslovanju dobio je prekršajni nalog i veliku novčanu kaznu od 24.000 eura. Odmah je platio dvije trećine kazne u iznosu od 16.000 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika zapljena krivotvorina na obali - pale tisuće lažnjaka! Trgovcima prijete paprene kazne