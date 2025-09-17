Zaprepastio policiju u Samoboru, htjeli mu dati najveću novčanu kaznu: Na kraju nije platio ništa

Talijan (39) kažnjen je nakon što je u Samoboru u ponedjeljak malo prije podneva počinio niz prometnih prekršaja.

Oko 11.25 sati vozio je automobil zagrebačkih tablica na autocesti A3 u smjeru zapada. Policajci su ga zaustavili nakon što je stigao do odmorišta Gradna sjever i utvrdili hrpu prekršaja. Prije svega, 39-godišnjak je vozio bez položenog vozačkog, a uz to je odbio testirati se na droge i dati uzorak krvi i urina.

Policajci su zatim otkrili ogroman broj tehničkih neispravnosti na njegovom automobilu. Motor je bio zauljen, akumulator nedovoljno pričvršćen, a na kontrolnoj ploči prikazivala se oznaka za provjeru zračnih jastuka. Te neispravnosti u Pravilniku o tehničkim pregledima vozila na cesti okarakterizirane su kao "opasan nedostatak". Uz sve to, auto je također bio odjavljen, a unutra nije bilo kutije prve pomoći.

Policija htjela najveću novčanu kaznu

Vozač je uhićen, a policija je u optužnom prijedlogu tražila da ga se kazni najvećom novčanom kaznom u iznosu 6.220 eura te da mu se na pola godine oduzme vozačka. Općinski sud u Novom Zagrebu proglasio ga je krivim, no odredio mu je gotovo dvostruko manju kaznu - 3.190 eura.

Priča je tada dobila finalni zaplet. Talijan nije platio kaznu u navedenom roku, a s obzirom na to da nema prijavljeno prebivalište ni stalan boravak u Hrvatskoj, novčanu kaznu zamijenila je kazna zatvora u trajanju od 60 dana nakon čega je završio iza rešetaka u Zagrebu.

