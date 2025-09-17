Strašna nesreća u Markovom Polju! Mladić (19) automobilom sletio u kanal, teško ozlijeđene dvije maloljetnice

Zagrebačka policija izvijestila je o prometnoj nesreći u Markovom Polju.

Naime, jučer oko 18 sati, 19-godišnjak automobilom marke VW Golf nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste iz kojeg razloga je izgubio nadzor nad vozilom i sletio s kolnika u odvodni kanal.

U prometnoj nesreći teško su ozlijeđene dvije maloljetne djevojke koje su bile s njim u autu, a liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.