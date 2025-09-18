JUTARNJA INTERVENCIJA /

Žuta tekućina od koje peku oči curila u Zagrebu, stigli vatrogasci: 'Evo tko je živio u toj zgradi'

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Policija će pronaći tvrtku za zbrinjavanje benzena

18.9.2025.
13:22
Erik Sečić
Zagrebački vatrogasci u četvrtak prijepodne intervenirali su u Vrtlarskoj ulici nakon dojave o nepoznatoj žutoj tekućini. 

Siniša Jembrih, zapovjednik JVP Zagreb za Net.hr potvrdio je da su građani čistili tavan i pronašli vreću iz koje je curila žuta tekućina. U dojavi su istaknuli da ne znaju o kojoj je tekućini riječ niti koliko je ima, ali da ih od nje peku oči te da zato više ni ne mogu ući na tavan. 

Zbog informacije da je u toj zgradi živio kemičar, sumnja je pala na benzen. Uskoro je došla i službena potvrda - žuta tekućina uistinu je benzen koji se izlio tijekom čišćenja prozora. 

Intervencija u odijelima za potpunu zaštitu 

Vatrogasci su u odijelima za potpunu zaštitu iznijeli tekućinu i istovremeno stupili u kontakt s policijom kako bi se dogovorili o daljnjem zbrinjavanju. Odlučili su benzen staviti u posudu na otvorenom prostoru, a policija će kasnije pronaći tvrtku za zbrinjavanje. 

Dodaju da je na tavanu bilo još nekoliko zatvorenih boca. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zrakom je letjela plastika, vatrogasci su se danima borili sa stihijom

ZagrebVatrogasciBenzen
