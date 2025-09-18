UŽAS /

Strava u Osijeku! Zid prignječio dvojicu radnika: Vatrogasci objavili dramatične fotografije spašavanja

Strava u Osijeku! Zid prignječio dvojicu radnika: Vatrogasci objavili dramatične fotografije spašavanja
Foto: Jpvp Grada Osijeka

'Postavili smo četiri sidrišta, radnika izvukli na spinalnu dasku i predali Hitnoj medicinskoj pomoći. Drugi je, koliko mi laički možemo reći, dobro, no to moraju utvrditi liječnici', ispričao je vatrogasac

18.9.2025.
12:21
Erik Sečić
Jpvp Grada Osijeka
Zid, "deka" od betona, bloka i žbuke, u četvrtak ujutro prignječio je dvojicu radnika u Kupskoj ulici u Osijeku, javlja Osijek Express. 

Vatrogasci JVP Osijek oko 9.15 sati pojurili su na intervenciju, a na svojim stranicama objavili nekoliko fotografija spašavanja.

Foto: Jpvp Grada Osijeka
Foto: Jpvp Grada Osijeka

Foto: Jpvp Grada Osijeka
Foto: Jpvp Grada Osijeka

Jedan ozlijedio noge? 

"Postavili smo četiri sidrišta, radnika izvukli na spinalnu dasku i predali Hitnoj medicinskoj pomoći. Drugi je, koliko mi laički možemo reći, dobro, no to moraju utvrditi liječnici", ispričao je vatrogasac Alen Šafran koji je sudjelovao na intervenciji. 

Foto: Jpvp Grada Osijeka
Foto: Jpvp Grada Osijeka

Foto: Jpvp Grada Osijeka
Foto: Jpvp Grada Osijeka

Osijek Express neslužbeno doznaje da su jednom radniku ozlijeđene noge, dok se drugi našao u "zračnom džepu" ispod zida koji ga je prethodno udario u leđa. 

Foto: Jpvp Grada Osijeka
Foto: Jpvp Grada Osijeka

