Strava u Osijeku! Zid prignječio dvojicu radnika: Vatrogasci objavili dramatične fotografije spašavanja

Zid, "deka" od betona, bloka i žbuke, u četvrtak ujutro prignječio je dvojicu radnika u Kupskoj ulici u Osijeku, javlja Osijek Express.

Vatrogasci JVP Osijek oko 9.15 sati pojurili su na intervenciju, a na svojim stranicama objavili nekoliko fotografija spašavanja.

Foto: Jpvp Grada Osijeka

Foto: Jpvp Grada Osijeka

Jedan ozlijedio noge?

"Postavili smo četiri sidrišta, radnika izvukli na spinalnu dasku i predali Hitnoj medicinskoj pomoći. Drugi je, koliko mi laički možemo reći, dobro, no to moraju utvrditi liječnici", ispričao je vatrogasac Alen Šafran koji je sudjelovao na intervenciji.

Foto: Jpvp Grada Osijeka

Foto: Jpvp Grada Osijeka

Osijek Express neslužbeno doznaje da su jednom radniku ozlijeđene noge, dok se drugi našao u "zračnom džepu" ispod zida koji ga je prethodno udario u leđa.

Foto: Jpvp Grada Osijeka

POGLEDAJTE VIDEO: Krema svjetskog vatrogastva stigla u Karlovac: Domaćim navijačima nije smetala ni kiša