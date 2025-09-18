Strava u Osijeku! Zid prignječio dvojicu radnika: Vatrogasci objavili dramatične fotografije spašavanja
'Postavili smo četiri sidrišta, radnika izvukli na spinalnu dasku i predali Hitnoj medicinskoj pomoći. Drugi je, koliko mi laički možemo reći, dobro, no to moraju utvrditi liječnici', ispričao je vatrogasac
Zid, "deka" od betona, bloka i žbuke, u četvrtak ujutro prignječio je dvojicu radnika u Kupskoj ulici u Osijeku, javlja Osijek Express.
Vatrogasci JVP Osijek oko 9.15 sati pojurili su na intervenciju, a na svojim stranicama objavili nekoliko fotografija spašavanja.
Jedan ozlijedio noge?
"Postavili smo četiri sidrišta, radnika izvukli na spinalnu dasku i predali Hitnoj medicinskoj pomoći. Drugi je, koliko mi laički možemo reći, dobro, no to moraju utvrditi liječnici", ispričao je vatrogasac Alen Šafran koji je sudjelovao na intervenciji.
Osijek Express neslužbeno doznaje da su jednom radniku ozlijeđene noge, dok se drugi našao u "zračnom džepu" ispod zida koji ga je prethodno udario u leđa.
POGLEDAJTE VIDEO: Krema svjetskog vatrogastva stigla u Karlovac: Domaćim navijačima nije smetala ni kiša