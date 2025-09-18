TRAGEDIJA NA CESTI /

U bolnici umro pješak koji je jutros stradao kod Omiša

U bolnici umro pješak koji je jutros stradao kod Omiša
Foto: Nel Pavletic, pixsell/Ilustracija

Nesreća se dogodila oko 7.50 sati na državnoj cesti u Medićima

18.9.2025.
11:13
Hina
Nel Pavletic, pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

 U teškoj prometnoj nesreći koja se u četvrtak ujutro dogodila u Medićima kod Omiša smrtno je stradao pješak, doznaje se u splitskoj policiji.

Nesreća se dogodila oko 7.50 sati na državnoj cesti u Medićima gdje je osobno vozilo oborilo pješaka koji je kolima Hitne medicinske pomoći prebačen u KBC Split gdje je kasnije od zadobivenih ozljeda preminuo.

Promet se na navedenoj dionici odvija naizmjenično jednom kolničkom trakom uz regulaciju policije i u tijeku je očevid.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je više nesreća s romobilima: Liječnik otkrio koji dijelovi tijela najviše stradaju

OmišNesrećaKbc Split
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAGEDIJA NA CESTI /
U bolnici umro pješak koji je jutros stradao kod Omiša