U teškoj prometnoj nesreći koja se u četvrtak ujutro dogodila u Medićima kod Omiša smrtno je stradao pješak, doznaje se u splitskoj policiji.

Nesreća se dogodila oko 7.50 sati na državnoj cesti u Medićima gdje je osobno vozilo oborilo pješaka koji je kolima Hitne medicinske pomoći prebačen u KBC Split gdje je kasnije od zadobivenih ozljeda preminuo.

Promet se na navedenoj dionici odvija naizmjenično jednom kolničkom trakom uz regulaciju policije i u tijeku je očevid.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je više nesreća s romobilima: Liječnik otkrio koji dijelovi tijela najviše stradaju