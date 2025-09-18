Bagerom ubio očuha, objavljeni novi detalji užasnog slučaja kod Omiša

Zbog kaznenog djela teškog ubojstva Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 22-godišnjaka kojega tereti da je uslijed psihičke bolesti kod Omiša bagerom nasrnuo na očuha (56) i usmrtio ga.

Optužnicom se ​22-godišnjaku stavlja na teret da je 28. lipnja ​ove godine u poslijepodnevnim satima, na ​širem omiškom području, točnije u mjestu Seoce, ​u stanju u kojem uslijed psihičke bolesti nije mogao shvatiti značenje svojega djelovanja niti upravljati svojim postupcima, ​bagerom napao i usmrtio 56- godišnjeg očuha.

Nakon ubojstva 22-godišnjak je očuhovo tijelo i zakopao bagerom te se dao u bijeg, ali ga je policija pronašla i uhitila. ​

​Tužiteljstvo traži da se prema Zakonu o osobama s duševnim smetnjama optuženom produlji istražni zatvor​.

