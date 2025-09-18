Kaos nakon utakmice u Zagorju, veterani zatočili suca: Pozlilo mu je i završio je na Hitnoj?

Neviđeni kaos izbio je u ponedjeljak poslijepodne nakon nogometne utakmice veterana u Mihovljanu. Nezadovoljni domaćini napali su suca i zatočili ga u službenim prostorijama, javlja portal Zagorje International.

Riječ je o utakmici Rudara iz Mihovljana i Oroslavja odigranoj u sklopu tek započetog prvenstva 1. Županijske nogometne lige. Susret je završio remijem 1:1, a pojedini igrači i predstavnici domaćeg kluba bili su nezadovoljni odlukama suca, koji je između ostalog dvojici igrača Rudara pokazao crvene kartone i dosudio jedanaesterac za goste.

Pozlilo mu

Svjedok drame istaknuo je da sucu nisu dopustili da izađe iz svoje prostorije. Vrijeđali su ga, naguravali i prijetili nakon čega je sudac kazao da će pozvati policija.

Zagorje International neslužbeno doznaje da je policija uistinu stigla na lice mjesta te da je sudac u policijskoj postaji dva sata davao iskaz. S obzirom na to da je bio u šoku, na kraju mu je pozlilo te je završio na Hitnoj.

Vjeruje se da su dvojica igrača i jedan predstavnik kluba nakon incidenta završili u istražnom zatvoru.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska dobiva rendžere: Zelena policija stiže u nacionalne parkove, doznajemo što će raditi