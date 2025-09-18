STVARNO? /

Užas na Črnomercu: Posvađali se pa ju teško ozlijedio! Kad vidite razlog svađe...

Užas na Črnomercu: Posvađali se pa ju teško ozlijedio! Kad vidite razlog svađe...
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell, ilustracija

Liječnička je pomoć ozlijeđenoj 52-godišnjakinji pružena u Kliničkoj bolnici Merkur. Osumnjičeni je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje

18.9.2025.
11:53
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell, ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iz Policijske uprave zagrebačke izvijestili su kako je u srijedu iza podneva došlo do verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba u kojem je teško ozlijeđena 52-godišnjakinja.

"Jučer 17. rujna oko 12.35 sati na području Črnomerca, u krugu poduzeća, zbog nesuglasica oko parkiranih električnih romobila, 47-godišnjak je najprije verbalno, a zatim i fizički napao 52-godišnjakinju te ju teško ozlijedio.

Liječnička je pomoć ozlijeđenoj 52-godišnjakinji pružena u Kliničkoj bolnici Merkur. Osumnjičeni je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje", priopćila je policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska dobiva rendžere: Zelena policija stiže u nacionalne parkove, doznajemo što će raditi

Pu ZagrebačkaSvađaRomobiliTeško Ozlijeđena ženaUhićenje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STVARNO? /
Užas na Črnomercu: Posvađali se pa ju teško ozlijedio! Kad vidite razlog svađe...