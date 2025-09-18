Užas na Črnomercu: Posvađali se pa ju teško ozlijedio! Kad vidite razlog svađe...

Iz Policijske uprave zagrebačke izvijestili su kako je u srijedu iza podneva došlo do verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba u kojem je teško ozlijeđena 52-godišnjakinja.

"Jučer 17. rujna oko 12.35 sati na području Črnomerca, u krugu poduzeća, zbog nesuglasica oko parkiranih električnih romobila, 47-godišnjak je najprije verbalno, a zatim i fizički napao 52-godišnjakinju te ju teško ozlijedio.

Liječnička je pomoć ozlijeđenoj 52-godišnjakinji pružena u Kliničkoj bolnici Merkur. Osumnjičeni je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje", priopćila je policija.

