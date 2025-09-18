Otkazan festival u Velikoj Gorici: 'Zbog podjela u hrvatskom društvu ne osjećamo se sigurno'

Iz organizacije Oglede festivala, koji se od 2. do 4. listopada 2025. trebao održati u Velikoj Gorici, stigla je obavijest o otkazivanju programa. Njihovo priopćenje prenosimo u cjelosti:

"Dragi svi, ovim putem vas obaviještavamo o otkazivanju svih festivalskih programa Oglede 2025., koji su se trebali održati od 2. do 4. listopada u Velikoj Gorici.

Organizacijski tim Oglede festivala, koji se od 2. do 4. listopada 2025. trebao održati u Velikoj Gorici donio je odluku o otkazivanju svih festivalskih programa.

Ova odluka nije bila jednostavna, a donesena je nakon mnogo promišljanja. U proteklim mjesecima uloženi su značajni trud, vrijeme i koordinacija brojnih sastavnica uključenih u priprema programa. Upravo zbog toga nam je žao što festival nećemo moći održati, jer smo svjesni koliko je umjetnicima, partnerima i publici, pa na koncu i nama - organizatorima, ovaj događaj važan.

Oglasio se i gradonačelnik

Nažalost, u okolnostima u kojima se trenutačno nalazimo i unutar podjela koje se osjećaju u cijelom hrvatskom društvu i zajednici, iz objektivnih razloga se ni mi ne osjećamo dovoljno sigurno ni podržano da bismo mogli odgovorno i profesionalno provesti festivalske programe, niti možemo jamčiti sigurnost ni uvjete dostojne izvođača, publike i svih uključenih.

Oglede festival od samih je početaka zamišljen kao prostor dijaloga, tolerancije i uvažavanja, otvoren prema različitim umjetničkim glasovima i iskustvima. Vjerujemo da upravo u takvim uvjetima umjetnost može ostvariti svoju pravu snagu – povezivati, poticati na razmišljanje i graditi zajedništvo.

Zahvaljujemo svim umjetnicima, suradnicima i građanima koji su nam do sada pružali podršku. Nadamo se da će u budućnosti postojati okolnosti u kojima ćemo festival moći realizirati u duhu slobode, sigurnosti i međusobnog poštovanja.

U ime organizacijskog tima,

Ana Katulić, umjetnička voditeljica Oglede festivala", stoji u priopćenju.

Otkazivanje festivala komentirao je i gradonačelnik Velike Gorice, Krešimir Ačkar:

"Žao mi je zbog otkazivanja festivala, kojeg mi kao grad podržavamo u svakom segmentu pa i financijski. Koji su razlozi organizatora nije mi jasno i ne želim ulaziti u to. Samo mogu naglasiti da je naš grad siguran u svakom pogledu i takav će i ostati.

