Iva bez zadrške: ‘Neke su me shvatile odmah, dok su druge odlučile voditi rat sa mnom’

Od trenutka kada je zakoračila u vilu ‘Gospodina Savršenog’, Iva je jasno pokazala da ne planira biti tiha promatračica. Bez zadrške, direktna i samouvjerena, vrlo brzo je privukla pažnju – i Karla i ostalih djevojaka. Njihov odnos od početka je bio intenzivan, a kemija očita. U razgovoru za RTL.hr otkrila je kakav je bio njezin prvi dojam o Karlu, je li očekivala solo spoj, kako je doživjela njihovu energiju te kako se nosila s konkurencijom u vili.

Iva otkriva svoj prvi dojam: ‘Pomislila sam – kako dobar frajer!’

"Kad sam prvi put vidjela Karla, pomislila sam: ‘OMG kako dobar frajer!’ Šalu na stranu, zaista lijep dečko, zgodan i privlačan, međutim, uvijek stoji sumnja da nije neki švaler ili momak koji želi avanture jer ja to nikako ne želim“, kaže Iva. Solo spoj na kojem su bili ona i Karlo definitivno je podigao temperaturu.

Foto: Voyo

"Budući da smo zaista kliknuli na prvu, očekivala sam da ću dobiti solo spoj, možda ne tako brzo, ali izgleda da sam toliko dobro utjecala na njega da je on požurio“, smije se Iva i otkriva: "Mislim da samo lud čovjek nije osjetio tu energiju i kemiju koju smo mi imali na solo dejtu.

Foto: Voyo

U jednom sam trenutku pomislila kako ćemo se čak i poljubiti, ali opet s druge strane, mislim da je možda prerano za to.“ Na pitanje je li očekivala ružu na tom spoju, Iva kaže: "Koliko nam je bilo dobro, ja sam i zaboravila na tu ružu, ali sam je na kraju zasluženo dobila i mogu slobodno reći da sam je i očekivala.“

Ulazak koji je podigao prašinu: 'Veliko hvala meni koja sam podigla sve na noge'

"Moj je ulazak u vilu ostavio zaista snažan dojam na sve, međutim, ja sam, kao i svatko, imala borbe u sebi zbog djevojaka s kojima trebam živjeti. Neke su me shvatile odmah, dok su druge odlučile voditi rat sa mnom – i, naravno, tko god to želi, to će i dobiti. Ništa mi ne pada teško kad znam da sam ispravna“, kaže Iva.

"Konkurencija se rodila na samom početku i to su uglavnom pojedine vidjele u meni. Moj snažan karakter je uzdrmao nesigurnosti kod mnogih i drago mi je. Jer, da ih nisam uzdrmala, vjerojatno bi nam svima bilo jako dosadno dok gledamo. Veliko hvala meni koja sam podigla sve na noge“, zaključuje Iva.

Foto: Voyo

