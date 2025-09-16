Ovo su Hrvati koji su upoznali Redforda. Rade Šerbedžija i Radojka Šverko o preminulom glumcu: 'Impresionirao me stavom'

Robert Redford umro je u 90. godini, mirno, u svom domu u američkoj saveznoj državi Utah. Redford je ostavio neizbrisiv trag u filmskoj povijesti ulogama u klasicima poput Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting i All the President’s Men, ali i kao Oscarom nagrađeni redatelj.

Vijest o njegovoj smrti potresla je svjetsku javnost, a za Net.hr su se tim povodom oglasili pjevačica Radojka Šverko (77) i glumac Rade Šerbedžija (79) koji je, osim domaće, ostvario i impresivnu svjetsku karijeru.

"Imala sam tu čast upoznati ga, družili smo se. Pokoj mu duši", rekla nam je kratko pjevačica.

Šerbedžija je imao samo riječi hvale za pokojnika kojeg je upoznao sredinom devedesetih.

"Upoznao sam ga na Sundance Film Festivalu gdje sam bio zbog filma 'Before the Rain' u kojem sam glumio", započeo je pa dodao svoj dojam o tome kakav je Redford bio čovjek:

"Činio se drag, elegantan i vrlo prirodan. Jako me impresionirao stavom i svojim ophođenjem".

Rade je priznao kako ga je jako volio kao glumca te je naglasio da je malo igrao (na ekranima) u odnosu na to koliko je značio i vrijedio.

