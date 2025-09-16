Preminuo je Robert Redford

Robert Redford, legendarni glumac čiji su šarm i karizma osvajali generacije gledatelja, a kasnije i cijenjeni reditelj te strastveni ekološki aktivist, preminuo je u utorak ujutro u svom domu u američkoj saveznoj državi Utah. Imao je 89 godina.

Foto: Profimedia

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je Cindi Berger, izvršna direktorica PR agencije Rogers & Cowan PMK. Prema njenim riječima, Redford je umro mirno, u snu, u planinskom predjelu nedaleko od grada Provo. Uzrok smrti nije objavljen.

Na vrhuncu svoje karijere 1970-ih, Redford je bio jedan od najpoželjnijih glumaca na svijetu, no iza njegovog izgleda stajao je i ogroman talent. Tijekom svoje višedesetljetne karijere, osvojio je niz priznanja – uključujući nominaciju za Oscara za najboljeg glumca za film The Sting (1973.), Oscara za najboljeg redatelja za Ordinary People (1980.) te novu nominaciju za režiju za Quiz Show (1994.).

Početak karijere

Robert Redford rođen je 18. kolovoza 1936. u Santa Monici u Kaliforniji. Studirao je na American Academy of Dramatic Arts, a svoj debi na Broadwayu ostvario je 1959. u predstavi Tall Story. Godine 1963. dobiva glavnu ulogu u komediji Barefoot in the Park.

Početkom 60-ih pojavljivao se u brojnim televizijskim serijama, uključujući Tate, Route 66, Alfred Hitchcock Presents, The Twilight Zone i The Untouchables.

Foto: Profimedia

Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1969. kada je dobio ulogu odmetnika Sundance Kida u kultnom filmu Butch Cassidy and the Sundance Kid, gdje je glumio uz Paula Newmana.

Redford je tijekom života primio brojne nagrade, uključujući Zlatni globus za životno djelo (Cecil B. DeMille Award) i nagradu za životno djelo Udruge filmskih glumaca (SAG Life Achievement Award).

Privatan život

U privatnom životu doživio je i teške gubitke. Godine 2020. izgubio je sina Jamesa, koji je preminuo od raka žučnih kanala u jetri u dobi od 58 godina.

Foto: Profimedia

S bivšom suprugom Lolom Van Wagenen imao je četvero djece: Scotta (koji je preminuo kao dojenče 1959.), Shaunu, Jamesa i Amy. Kao tinejdžer, Redford je izgubio i majku.

Godine 2009. oženio se za Sibylle Szaggars Redford, umjetnicu s kojom je bio u vezi od 1996. godine.

Foto: Profimedia

Zajedno s Jamesom, Redford je 2005. osnovao The Redford Center, neprofitnu organizaciju posvećenu produkciji i podršci filmova koji se bave klimatskim promjenama i zaštitom okoliša – teme kojoj je bio duboko posvećen.