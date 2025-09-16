Anamarija iz 'Ljubav je na selu' o svojem vjenčanju: 'Upoznala sam ga slučajno'

Bivša kandidatkinja showa RTL-ovog 'Ljubav je na selu', Anamarija, izrekla je sudbonosno "da", a mi smo ju kontaktirali kako bi saznali sve detalje oko vjenčanja. Kako sama kaže, ceremonija je bila skromna, ali prepuna emocija i veselja. “Još sam pod dojmom, nisam ni prvu bračnu noć prespavala. Bili smo jako nervozni i uzbuđeni, ali Ilona je svojim prisustvom digla atmosferu i pomogla nam da se opustimo. Bilo je samo nas dvoje i kume, a slavlje s prijateljima planiramo kasnije u manjem krugu”, rekla je Anamarija.

Foto: Rtl

Supruga je, kako kaže, upoznala sasvim slučajno – tijekom druženja s prijateljima na kavi. “Sve se dogodilo slučajno i eto, dovelo nas je do ovog dana”, rekla je Anamarija.

Za kumu je odabrala Ilonu Kondić, također sudionicu showa, s kojom se posebno povezala tijekom snimanja. “Sprijateljile smo se tijekom ‘Ljubavi na selu’ i gledam je kao na kćer”, istaknula je.

Otkrila nam je i da sa suprugom još ne znaju gdje će otići na medeni mjesec. “Možda kasnije, kada se sve slegne, zasad nismo razmišljali o lokacijama jer oboje imamo radne obaveze”, kaže.

Napomenula je kako je ostala u dobrim odnosima i s Darkom s kojim je bila spojena u showu. “Darko mi je također čestitao. Čujemo se i ostali smo prijatelji. Sigurno će biti među onima koji će doći na feštu kada je budemo organizirali”, zaključila je.

