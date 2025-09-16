Vedrana Rudan otkrila mračnu tajnu uglednog suca: 'Sve ukradeno od glave do pete'

Spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan (75) ponovno se dotaknula zanimljive teme. U postu pod naslovom “Armani moje mladosti” se prisjetila svojih četrdesetih godina i jednog modnog iskustva.

Na početku teksta osvrnula se na nedavnu vijest da su “šaneri iz Čačka objavili osmrtnicu Armaniju” i to, kako kaže, "na srpskom i talijanskom", s potpisom "na ćirilici". Taj bizaran detalj iz crne kronike vratio ju je, kaže, u vlastitu prošlost – u razdoblje kad je i sama kupovala "originalnu" robu sumnjivog porijekla.

Bez zadrške, opisuje kako je od riječkih šanera nabavila dva Armanijeva sakoa i čak se udala u jednom od njih – crnom odijelu koje je, kako priznaje, još imalo sigurnosnu zujalicu. “Lik mi je dao popust jer je na njemu još bila zujalica. Obilazila sam riječke dućane, prodavačice mi nisu htjele ili nisu mogle skinuti zujalicu. Udala sam se s njom na stražnjici.”

Nastavlja prisjećanjem prijatelja, tadašnjeg suca Okružnog suda, kojem su ona i suprug, iz simpatije i praktične potrebe, također kupili Armanijevo odijelo. I on je, kaže, nosio ukradenu odjeću – baš u trenutku kad je u Saboru polagao zakletvu kao državni službenik. “Gledali smo direktan prijenos iz Sabora. Vrištala sam od smijeha dok se naš sudac domovini zaklinjao na poštenje, od pete do glave odjeven u ukradenu odjeću i obuću.”

Ipak, istaknula je da taj prijatelj nije bio lopov, već možda jedini pošten čovjek među onima s kojima je tada dijelio prostor. “‘Zašto se smiješ’, pitao me muž, ‘suci i lopovi istom se bogu mole.’ Naš prijatelj nije bio lopov ali je u onoj ekipi vjerojatno bio jedini pošten. Danas počiva u miru.”

U svom stilu, spisateljica cijelu priču povezuje s metaforičnom scenom pred rajskim vratima, gdje se – naravno – pojavljuje i Armani. “Možda je i njemu sveti Petar rekao ono što ovih dana govori na forvarduši kad pred vratima raja ugleda upravo pristiglog gospodina koji mu govori: ‘Petre, imaš krasno odijelo.’ Petar odgovara: ‘Armani.’”

Dodaje kako se sama ne želi pojaviti pred svetim Petrom u takvom izdanju. “Odlučila sam, pred lopinu svetog Petra neću stati u Armaniju. Muž mi je pokazao najnovije modele pidžama Lidl. Sveti Petar je zadnja osoba koju želim impresionirati.”

U završetku teksta otkriva da će svoja Armanijeva odijela ipak sačuvati – ne za raj, već za svoju unuku. I, naravno, sve zaokružuje s rečenicom koja je i britka i bolno precizna u komentaru društvene stvarnosti. “I sakoe i odijelo ostavit ću unuci. Možda će ona jednog dana u Armaniju položiti zakletvu kao predsjednica Lijepe naše. Zašto ne bi? Kad se udaš moraš na sebi imat nešto staro, kad uđeš u hrvatsku politiku definitivno moraš pri sebi imat nešto ukradeno.”

Podsjetimo, Vedrana već duže vrijeme vodi tešku bitku s karcinomom žučnih kanalića. Unatoč bolesti, ne prestaje pisati i javno govoriti o različitim društvenim zbivanjima.

