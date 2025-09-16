Tuga u svijetu glume: Preminula zvijezda hit serije 'Dinastija'

Američka glumica Patricia Crowley preminula je u Los Angelesu u dobi od 91 godine, nakon karijere koja je trajala gotovo 60 godina, prenosi Daily Mail.

Vijest o njezinoj smrti prenio je njezin sin Jon Hookstratten koji je izvršni potpredsjednik za administraciju i operacije u Sony Pictures. Jon je rekao da je Patricia preminula prirodnom smrću. Iza nje je ostao suprug Andy Friendly, za kojeg se udala 1986. godine. Patricia je imala i sestru, pjevačicu Ann Crowley, te kći Ann Hookstratten Osher.

Najpoznatija je po ulozi Joan Nash u humorističnoj seriji “Please Don’t Eat The Daisies” koja se emitirala od 1965. do 1967. godine u kojoj je utjelovila lik novinarke i supruge Jima Nash, a zajedno su imali četvero nestašne djece.

Kasnije je igrala u serijama “Hawaii 5-0” i “Columbo” tijekom 80-ih i 90-ih godina, gdje je imala stalne uloge. Također je bila poznata po ulozi Emily Fallmont u sapunici “Dynasty” iz 1986. godine. U toj ulozi igrala je suprugu senatora Bucka Fallmonta, koja je pokušavala sakriti aferu zbog koje se dovodila u pitanje legalnost njezina sina. Osim toga, glumila je i u američkoj seriji “Generations” kao Rebecca Whitmore, u kojoj je sudjelovala u 65 epizoda.

Među njezinim drugim ulogama su serije “The Love Boat”, “Frasier”, “Fantasy Island”, “Charmed”, “Murder, She Wrote”, “Falcon Crest”, “The Bold and The Beautiful”, “The Rockford Files”, “Friends” i “Melrose Place”.

Prije braka s Andyjem, Patricia se udala za Eda Hookstrattena, odvjetnika za sport i zabavu, koji je među ostalim zastupao Elvisa Presleyja. Posljednji put se na filmu pojavila 2012. godine u filmu “Mont Reve”, gdje je igrala gospođu Cottington. Karijeru je započela nakon preseljenja u New York gdje je studirala u Srednjoj školi za izvođačke umjetnosti i radila kao glumica i manekenka.

Veliku pažnju Hollywooda privukla je 1954. godine kada je osvojila Zlatni globus za najbolju novu zvijezdu u filmu “Forever Female” i pojavljivanju u filmu “Money From Home” s Deanom Martinom i Jerryjem Lewis.

