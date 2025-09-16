Jelena Nikolić Kontrakulturna postala majka: Na svijet donijela sina, dirljive riječi podijelila i baka

Jelena Nikolić (30), podcast voditeljica poznatija pod nadimkom Kontrakulturna, postala je majka. Na svijet je donijela dječaka, a sretnu vijest objavila je putem svog profila na Instagramu. Čestitke pristižu sa svih strana, a među prvima se oglasila i njezina majka, koja je emotivnom porukom izrazila zahvalnost i sreću: "Oko babino, hvala na ovoj sreći."

Tijekom trudnoće, Jelena je otvoreno govorila o vlastitom iskustvu, istaknuvši kako je unatoč dijagnozi dijabetesa sve prolazilo u najboljem redu. Nazvala se „polutradicionalnim tipom žene“ i dodala da je prvi put uz sebe imala partnera kojem vjeruje i kojeg „treba slušati“.

Otkrila je i da je upravo njezin partner želio prisustvovati porodu, što je Jelena s radošću prihvatila.

Poznata po svom otvorenom pristupu i specifičnom stilu, Jelena je na duhovit način komentirala i promjene koje je trudnoća donijela: „Imam grudi, a nisam ih ni radila.“

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo koja je tajna dugovječnosti Luke Modrića