Jelena Nikolić Kontrakulturna postala majka: Na svijet donijela sina, dirljive riječi podijelila i baka

Jelena Nikolić Kontrakulturna postala majka: Na svijet donijela sina, dirljive riječi podijelila i baka
Poznata voditeljica uživa u prvim danima majčinstva

16.9.2025.
11:03
Jelena Nikolić (30), podcast voditeljica poznatija pod nadimkom Kontrakulturna, postala je majka. Na svijet je donijela dječaka, a sretnu vijest objavila je putem svog profila na Instagramu. Čestitke pristižu sa svih strana, a među prvima se oglasila i njezina majka, koja je emotivnom porukom izrazila zahvalnost i sreću: "Oko babino, hvala na ovoj sreći."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijekom trudnoće, Jelena je otvoreno govorila o vlastitom iskustvu, istaknuvši kako je unatoč dijagnozi dijabetesa sve prolazilo u najboljem redu. Nazvala se „polutradicionalnim tipom žene“ i dodala da je prvi put uz sebe imala partnera kojem vjeruje i kojeg „treba slušati“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otkrila je i da je upravo njezin partner želio prisustvovati porodu, što je Jelena s radošću prihvatila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznata po svom otvorenom pristupu i specifičnom stilu, Jelena je na duhovit način komentirala i promjene koje je trudnoća donijela: „Imam grudi, a nisam ih ni radila.“

 

