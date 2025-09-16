Momčilu Otaševiću počinje suđenje zbog prisluškivanja Jelene Perčin

Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv glumca Momčila Otaševića (35), kojem će uskoro početi suđenje zbog sumnje na neovlašteno snimanje i prisluškivanje bivše supruge, hrvatske glumice Jelene Perčin (44), piše Index.hr.

Foto: Grgo Jelavic/pixsell

Raniji kazneni nalog kojim je Otašević bio proglašen krivim bez rasprave u međuvremenu je ukinut, a postupak razdvojen na dvije točke. Za prvo djelo optužba je odbačena nakon što je Perčin povukla zahtjev za progon, dok je za drugo sud zaključio da postoje elementi osnovane sumnje.

Prema navodima iz optužnice, Otašević je u stanu postavio mali uređaj skriven između letvica iznad ormarića s brojilima. Istragom je otkriveno oko 10 tisuća zvučnih zapisa snimljenih tim putem. Kao dokazi navode se zapisnici o pretrazi, oduzeti predmeti, iskazi svjedoka te audio i video zapisi ispitivanja.

Foto:

Naglašeno je da potvrda optužnice ne znači i krivnju. Otašević će se braniti na javnom suđenju na kojem će tužiteljstvo iznijeti optužbe, a obrana imati pravo predložiti vlastite dokaze.

Podsjetimo, Otašević i Perčin vjenčali su se 2018. godine te su u braku dobili dvoje djece, Jakšu (4) i Mašu (6). Njihov razvod javno je potvrđen početkom 2023.

POGLEDAJTE VIDEO: Oni u SAD-u sada šalju poruke koje u suštini znače: 'Ako ubiješ, što si drugo mogao'