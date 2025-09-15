Poznati pjevač slao Hanki Paldum gole fotografije, a njezinu reakciju nije očekivao

Srpski pjevač Bojan Tomović (42) slao je Hanki Paldum (69) intimne fotografije, što je pjevačicu šokiralo i navelo da ga odmah blokira i prekine svaku suradnju.

Njihovo poznanstvo započelo je kada su snimili duet "Jedan je dom", nakon čega su počeli blisko surađivati, putovati i zajedno gostovati u brojnim emisijama diljem regije.

Iako se činilo da su samo kolege i prijatelji, Bojan je navodno razvio dublje osjećaje prema Hanki, što je potvrdio i izvor blizak pjevaču.

"Bojan se zaljubio u Hanku, počeo joj se otvoreno udvarati, čak se govori da joj je slao provokativne fotografije i označio ju je na statusu na društvenim mrežama", izjavio je izvor za srpske medije.

Hanka je, prema tim navodima, bila iznenađena njegovim postupcima i odmah ga blokirala na društvenim mrežama, stavljajući točku na njihovu suradnju.

Tomović je rođen 1982. godine, a Hanka je od njega starija 27 godina. Pjevaču to nije predstavljalo problem – više puta je javno govorio da ga privlače starije žene, kao i o svojim borbama s mentalnim zdravljem i bipolarnim poremećajem.

"Istina je, što ću. Hanku volim, ali me je blokirala", rekao je Bojan za Blic.

