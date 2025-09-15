Miroslav Ilić poslao važnu poruku Hrvatima: 'Napokon nakon 15 godina...'
Fanovi nisu krili oduševljenje u komentarima
Jedan od najpoznatijih izvođača narodne glazbe, Miroslav Ilić (74), održat će veliki koncert u Areni Zagreb u subotu, 18. listopada ove godine, a sada se na Instagramu oglasio sa znakovitom porukom.
"Dragi moji, nakon 15 godina, vidimo se u Areni Zagreb!", poručio je. Ubrzo se pojavilo mnoštvo komentara oduševljenih fanova. "Bravo Miroslav, jedini i neponovljivi", "Vi ste moj omiljeni umjetnik", "Jedva čekam, ovo će biti neviđeni spektakl."
Ovaj koncert bit će posebna prilika za sve ljubitelje narodne glazbe da uživo čuju njegove hitove – od "Nije život jedna žena", preko "Još te nešto čini izuzetnom", "Vino točim, a vino ne pijem", pa sve do pjesama poput "Ova noć" i "Jesen sedamdeset i neke".
Podsjetimo, Miroslav je svoju glazbenu karijeru započeo 1972. godine, a od tada niže uspjehe na regionalnoj glazbenoj sceni. Njegove pjesme rado pjevaju sve generacije, a brojni albumi i priznanja potvrđuju njegov status legende narodne glazbe.
POGLEDAJTE VIDEO: Miroslav Ilić zapjevao u Križevcima