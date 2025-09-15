Marko Vuletić pokazao kako je uredio svoj novi stan: 'Kupaonica me šokira'

Hrvatski influencer Marko Vuletić (25) ove je godine ostvario veliku želju – u travnju je kupio stan u Zagrebu. Za starogradnju iz 70-ih godina, kakvu je i priželjkivao, izdvojio je 195.000 eura, a u potpunosti ju je renovirao uz dodatnih 40.000 eura, ne računajući namještaj.

Nakon mjeseci radova, Marko je na Instagramu otkrio kako izgleda njegov novi dom i pritom podijelio dojmove iz svake prostorije.

Prvo je predstavio kuhinju, prostor koji mu je, kako kaže, postao posebno važan.

"Kuhinja je moj safe space, a barske stolice pokazale su se kao pun pogodak. Kad kuham, frendovi su okolo i uvijek ispadne neko druženje oko samog otoka. Učim se kuhati na indukciji, ali svako malo mi nešto izgori. Kuhinja je zapravo poluprazna jer je toliko velika da ne znam što staviti unutra", ispričao je.

Zatim je pokazao dnevni boravak, otvoreni prostor kojim je posebno zadovoljan.

"Ne znam kako opisati ovu prostoriju, osjećam se kao da ovo nije moje. Kauč je savršeno udoban, a namještaj od stola do sitnih detalja poput sata cijelu prostoriju čini čarobnom. Kad se uđe s vrata, svi komentiraju: 'Wow, kako je lijepo otvoreno!' Puno vas je očekivalo dvije spavaće sobe, ali ja sam presretan što su svi nosivi zidovi dopustili ovakvo otvaranje prostora. Znam da fali malo života, recimo neka biljka, ali puštam si da prvo živim u prostoru pa kad skužim gdje bi mogla doći, kupim si i to", napisao je Vuletić.

Na kraju je svojim pratiteljima otkrio i kupaonicu.

"Kupaonica me šokira svaki put kad uđem. Zvijezda svega je ovaj tuš, stvarno je divan, a ogledalo mi je toliko fora. Kroz njega se malo vidi, dovoljno da uhvatiš obrise drugih stvari u kupaonici. S druge strane, tu su crne pipe, wc daska koja se lako čisti, umivaonik… ma, apsolutno sve je po mom", zaključio je.

Podsjetimo, influencer se krajem prošle godine bacio i u poduzetničke vode. U Zagrebu je pokrenuo trgovinu s trajnim nakitom, poput narukvica i lančića koji se ne skidaju, a posao mu, kako je i rekao u mnogim videima, cvjeta.

