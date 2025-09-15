Veliko slavlje u Solinu: Oženio se sin Željke Markić, pogledajte što mu je poručila ponosna majka

U crkvi Gospe od Otoka u Solinu vjenčali su se sin Željke Markić (60), Fran Markić i njegova izabranica Suzana. Ponosna majka fotografije s vjenčanja podijelila je na svom Facebooku.

"Pod nježnim okriljem Gospe od Otoka, vjenčali su se naš Fran i njegova predivna Suzana. Tihomir i ja zahvalni smo Bogu što smo mogli, zajedno s obitelji, kumovima i prijateljima, svjedočiti njihovoj ljubavi i radosti", napisala je Željka.

Prije nekoliko mjeseci oženio se i njezin drugi sin, Šimun, a za tu svečanu prigodu na vjenčanju je pjevao Marko Perković Thompson.

Tada je ponosna majka također podijelila fotografije i poruku: "Dora i Šimun Markić. Zahvalni Bogu za našeg Šimuna, njegovu Doru, našu veliku obitelj, kumove i prijatelje koji nas cijeli život prate ljubavlju, potporom i molitvom."

Podsjetimo, Željkin suprug Tihomir je liječnik, a zajedno imaju četvoricu sinova: Antu, Frana, Petra i Šimuna. Željka je poznata kao konzervativna aktivistica, prevoditeljica i bivša novinarka. Diplomirala je medicinu, no nikada nije radila kao liječnica. Prije nekoliko godina javno je govorila o svojoj obitelji i vrijednostima koje zastupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Željka Markić o ubojstvu Kirka: 'Ovo što se dogodilo Kirku je jedan od tragičnih, ali logičnih ishoda'