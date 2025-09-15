Od rukometašice i nogometne sutkinje do karatistice i glazbenice: Upoznajte natjecateljice za Miss

Na Vinkovačkim jesenima bit će izabrana nova Miss Vukovarsko-srijemske županije! Na ovogodišnjem izboru za 30. Miss Hrvatske, koji će se krajem listopada održati u Zagrebu, Slavonija će imati čak četiri predstavnice: Miss Požeško-slavonske županije Ivanu Krajinu, Miss Osječko-baranjske županije Marinku Andraković, Miss Vukovarsko-srijemske županije Miu Rapić i Miss Brodsko-posavske županije Melanie Juranović.

Dok se pobjednice svih županijskih izbora spremaju za nacionalno finale, kreće novi ciklus županijskih izbora. On će službeno započeti na jubilarnoj 60. manifestaciji Vinkovačke jeseni, 18. rujna.

U sklopu ove manifestacije bit će izabrana Miss Vukovarsko-srijemske županije 2025., koja će već sljedeće godine, imati čast predstavljati svoju županiju na finalu 31. Miss Hrvatske.

Djevojke će na izboru stručnom žiriju predstaviti u večernjim haljinama i vjenčanicama Nikolina wedding store, a uređivati će ih Frizerski salon Stil te Monika Burg. Cvjećarsko-trgovački obrt “Frezija” zadužen je za uređenje ocjenjivačkog stola i izradu pobjedničkih buketa, dok Bernarda Čepo i Lucija Bebić iz LUBE dizajna rade na uređenju cvjetne instalacije za pobjednicu u suradnji sa Slavenom Pavlović iz Cvjećarnice Florista iz Osijeka. Sponzori after partya su Gymnasium caffe and lounge bar i Marabu caffe bar i pizzeria.

Na izboru Miss Vukovarsko-srijemske županije, koji počinje u 20 sati uz slobodan ulaz, nastupit će grupa Baruni – Danijel Banić, a program vodi Davor Garić.

Evo tko se natječe za krunu:

Vaska Bošnjak iz Markušice ima devetnaest godina. Studentica je odgojno-obrazovnog fakulteta, posvećena pomaganju drugima, a njezin životni moto je “izmamiti osmijeh svaki dan bar jednoj osobi i empatijom joj olakšati i uljepšati dan”. Talent za slikanje pejzaža razvija od malena, a od svoje pete godine članica je KUD-a Srijem Markušica. Govori engleski jezik.

Foto: Promo

Noella Peulić iz Vukovara ima 17 godina. Učenica je Opće gimnazije u Vukovaru, a nakon mature planira studirati radiologiju. Svoj talent za crtanje njeguje od malih nogu, a sportski duh pokazuje kao odbojkašica Ženskog odbojkaškog kluba Ena Vukovar. Noella tečno govori engleski i njemački jezik.

Foto: Promo

Kristina Kisegi iz Vinkovaca ima 19 godina i studira na Filozofskom fakultetu. Glazba je njezina najveća strast: završila je glazbenu školu, svira klavir i pjeva. Tri godine plesala je balet i trenirala plivanje. Kristina govori engleski i njemački jezik.

Foto: Promo

Andrea Brčinović iz Vinkovaca ima 19 godina. Planira upisati Filozofski fakultet, a njezina velika strast i talent su šminkanje i crtanje. Želja joj je otvoriti vlastiti beauty salon. U djetinjstvu je trenirala taekwondo, a kondiciju danas održava trčanjem i vježbanjem u teretani. Tečno govori njemački i engleski jezik.

Foto: Promo

Patricija Anušić iz Šiškovaca ima 18 godina i završila je policijsku školu, a željela bi upisati studij kriminalistike ili kineziologije. Njezin talent je plesanje folklora u KUD-u Slavko Janković u Šiškovcima, a aktivno se bavi i trčanjem te fitnessom. Govori njemački i engleski jezik.

Foto: Promo

Nikolina Požega iz Vukovara ima 19 godina i završila je medicinsku školu za fizioterapiju u Vinkovcima. Ples je njezin talent: sedam godina bavila se show danceom, pet godina cheerleadingom, a trenirala je i ritmičku gimnastiku. Govori engleski i njemački jezik.

Foto: Promo

Iva Grizelj iz Vinkovaca ima 18 godina i maturantica je Opće gimnazije Matije Antuna Reljkovića. Rukomet je njezina prva ljubav i od malena trenira u ŽRK Vinkovci. Bavila se i tenisom te odbojkom, ali se vratila rukometu. U slobodno vrijeme voli pjevati u školskom zboru, plesati zumbu i crtati. Govori engleski jezik.

Foto: Promo

Matea Ilić iz Podgrađa ima 22 godine. Studentica je Fakulteta za sestrinstvo, a honorarno radi na pedijatriji u infektivnoj bolnici “Fran Mihaljević”, što joj je i životni poziv. Matea je i nogometna sutkinja te aktivno trenira nogomet. Tijekom školovanja volontirala je u Crvenom križu. Aktivno govori engleski, a pasivno njemački jezik.

Foto: Promo

Eva Marić iz Vukovara učenica je četvrtog razreda Opće gimnazije. Strasti su joj glazba i umjetnost: svira violinu u orkestru te bas gitaru i primu u KUD-u Seljačka Sloga Bogdanovci. Bavi se crtanjem, slikanjem i šivanjem, a trenirala je odbojku i veslanje. Govori engleski jezik od ranog djetinjstva, a uz njega uči i španjolski i njemački.

Foto: Promo

Nada Mrkonja iz Vinkovaca ima 18 godina i maturantica je Tehničke škole Ruđera Boškovića. Karate je sport kojim se aktivno bavi, a u budućnosti se vidi kao uspješna poslovna žena. Govori engleski jezik.

Foto: Promo

“Zahvaljujem se Vukovarsko-srijemskoj županiji i županu Ivanu Bosančić, Gradu Vinkovci i gradonačelniku Josipu Romić te Turističkoj zajednici Vukovarsko-srijemske županije i direktorici Majdi Jakša što su podržali ovogodišnji izbor”, rekla je Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

Foto: Promo

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo kakva je turistička posezona na Kvarneru: 'Bukirani smo ali...'