Sudbina izraelskog nastupa na Euroviziji: Hoće li nastupiti bez zastave ili odustati od natjecanja?

Eurovizija je ponovno u centru pažnje, ali ne zbog glazbe, već zbog političkih tenzija koje prate nastup Izraela. Naime, neslužbeno doznajemo da se zbog pritisaka iz nekih europskih zemalja poput Irske, Nizozemske i Španjolske, Izrael našao pred izborom - povući se s natjecanja ili nastupiti pod neutralnom zastavom, bez državnih simbola.

Foto: Profimedia

Ova situacija nastala je kao posljedica nezadovoljstva političkim odlukama izraelske vlade, koje su u nekim zemljama izazvale pozive na bojkot. Predsjednik Islandske radiotelevizije, Stefan Hafstein, javno je zatražio uklanjanje Izraela s natjecanja, ističući da bi izraelski izvođači mogli nastupiti jedino pod neutralnom zastavom i uz javnu podršku ljudskim pravima. Hafstein pritom podsjeća na sličan slučaj iz 2022. godine, kada su zbog rata u Ukrajini iz natjecanja isključene Rusija i Bjelorusija.

Foto: Profimedia

Najavljeni sastanak Europske radiotelevizijske unije (EBU) u Londonu bit će ključan za odluku o daljnjem sudjelovanju Izraela na ovogodišnjoj Euroviziji. Ova situacija potvrđuje kako Eurovizija, iako prvenstveno glazbeno natjecanje, često postaje pozornica političkih sukoba i glasnog odraza suvremenih geopolitičkih problema. Nastup pod neutralnom zastavom mogao bi biti kompromis, ali i simbol političke neizvjesnosti i tenzija koje prate cijeli događaj.

Foto: Profimedia

Podsjećamo, Izrael na Euroviziji bilježi bogatu povijest, a najveći uspjeh ostvario je 2018. godine pobjedom Nette Barzilai s pjesmom Toy. Prošle godine zemlju je predstavljala Eden Golan s pjesmom Hurricane, koja je unatoč političkim kontroverzama ušla u finale i ostvarila zapažen rezultat

POGLEDAJTE VIDEO: Nikola Grmoja o uvođenju seksualnog odgoja