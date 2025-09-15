Borio se s porocima, a onda je upoznao nju: Tko je supruga Alana Hržice?

Alan Hržica (46), nekada velika zvijezda domaće dance scene početkom 2000-ih, danas je jedan od najpopularnijih izvođača duhovne glazbe u regiji. No, iza njegovog glazbenog uspjeha krije se njegova najveća podrška, supruga, ekonomistica Ricarda Hržica.

Alan i Ricarda upoznali su se na hodočašću u Međugorju, a 2016. godine izrekli su sudbonosno "da" u zagrebačkoj bazilici Srca Isusova. Vjenčao ih je pater Ivan Ike Mandurić, uz prisustvo još dvojice svećenika. U braku su dobili dvojicu sinova – Leona i Davida, a Alan ne krije koliko mu obitelj znači.

"Ona me je spasila od nagona da trčim posvuda i potiče me da organiziram vrijeme na pametniji način kako bih očuvao zdravlje i više vremena provodio s obitelji. Trebalo mi je neko vrijeme da to prihvatim jer sam dugo vremena funkcionirao kao samac. Divna je i kao majka. Njezina nježnost prema djeci i mnogo kreativnih ideja kojima im uljepšava dan zaista su blagoslov", ispričao je Hržica svojedobno za Story.

Ricarda, koja je vrlo aktivna u vjerskoj zajednici, u jednom podcastu je govorila o tome kako je duhovni život utjecao na njihov bračni odnos.

"Počela sam uživati u tome, meni je to obogatilo život. Ti svi događaji, zajednica kao takva. Mislim da baš ta moja uključenost i onda se valjda dogodio taj klik. Možda se u meni dogodila najveća promjena, počela sam srcem baš s njim to živjeti i onda možda više o tome pričamo i on se meni povjerava, zajedno molimo za neki događaj koji on priprema, on sa svoje strane naravno i pjesme i nagovori, molitva, ali ja sam tu nekako više uz njega pa dječica", rekla je u podcastu Mz.srceisusovo.

Alan i njegova supruga Ricarda u braku su devet godina, a njihov skladan odnos često dijele i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Alan redovito objavljuje fotografije sa svojom suprugom, pokazujući koliko mu je važna i koliko uživa u njihovom zajedničkom životu.

"Izveo sam ženu u izlazak prije radnog vikenda", poručio je.

Na fotografiji izgledaju zaljubljeno kao prvog dana, a Hržica ne skriva koliko mu je njihova ljubav temelj svega što danas živi i stvara.

