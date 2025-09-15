UREDILA SE /

Janica Kostelić nakon dugo vremena u javnosti: Bivša skijašica oduševila vitkom figurom

Foto: Igor Soban/pixsell

Janicu rijetko viđamo na društvenim događanjima

15.9.2025.
13:04
Hot.hr
Igor Soban/pixsell
U Zagrebu je održana konferencija za medije povodom najave nove sezone društveno odgovornog projekta "Sat za nas", a posebnu pažnju privukla je bivša skijašica Janica Kostelić (43), koja se nakon duljeg vremena pojavila u javnosti.

Proslavljena skijašica, koju rijetko viđamo na društvenim događanjima, za ovu je priliku odabrala lepršavu žutu haljinu s cvjetnim uzorkom i strukiranim krojem, u kojoj je istaknula svoju vitku figuru.

Foto: Igor Soban/pixsell

Od kada se povukla iz profesionalnog sporta, Janica vodi znatno povučeniji život, a javnost je najviše zanimao njezin privatni život, koji je odlučila zadržati daleko od reflektora.

Postala je majka dvoje djece, a obje trudnoće čuvala je u tajnosti. Identitet oca svojih mališana nikada nije službeno potvrdila, iako su mediji često nagađali.

Foto: Igor Soban/pixsell

Ovog ljeta Janica je, po prvi put, snimljena u javnosti s partnerom Ivicom, i to u Veloj Luci, gdje je ljetovala s obitelji. Prema pisanju Indexa, upravo je Ivica otac njezinog drugog djeteta, rođenog u rujnu 2023. godine. Janica već neko vrijeme nosi prsten na ruci, no nije potvrđeno je li riječ o zaručničkom prstenu. 

Janica Kostelić
