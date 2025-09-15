Transrodna kći Elona Muska prošetala pistom: Svijetu poslala značajnu poruku

Vivian Jenna Wilson (21), transrodna kći Elona Muska (54), debitirala je na modnoj pisti tijekom Tjedna mode u New Yorku. Nastupila je na reviji dizajnera Alexisa Bittara, nazvanoj "Miss USA 1991".

Za ovu priliku Vivian je nosila svjetlucavu haljinu s kratkim rukavima, a svoj izgled upotpunila je velikim zlatnim naušnicama i torbicom u istoj boji.

Dizajner Alexis izjavio je da revija nosi snažnu društvenu i političku poruku. Kako je rekao, kolekcija govori o mizoginiji, predatorstvu, objektivizaciji i pravima transrodnih osoba. Objasnio je i da je svaka manekenka simbolično predstavljala jednu američku saveznu državu u kojoj su trans prava ugrožena – Vivian je tako predstavljala Južnu Karolinu, prenosi Page Six.

Podsjetimo, Muskova kći se 2020. godine javno izjasnila kao transrodna osoba, a od tada je u jako lošim odnosima sa svojim ocem. Elon je ranije izjavio kako smatra da je bio prevaren kada je dao pristanak za promjenu njezina spola. Tada je rekao da za njega njegov sin Xavier više ne postoji. "Zovu to ‘mrtvim imenom’ s razlogom. Moj sin Xavier je mrtav – ubio ga je ‘woke’ virus", izjavio je Musk, referirajući se na Vivianinu tranziciju.

