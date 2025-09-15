Pogledajte prvi ples s vjenčanja Thompsonove nećakinje: 'Nadmašila sam samu sebe'

Lejdi Perković, nećakinja pjevača Marka Perkovića Thompsona prošlog tjedna udala za plesača Ivana Jarneca. Sada je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila emotivni video njihovog prvog plesa na vjenčanju, koji je oduševio brojne fanove.

“Naš prvi ples. Iskreno da vam kažem, nadmašila sam samu sebe,” napisala je Lejdi u opisu objave.

Priznala je da je prije vjenčanja najviše strahovala hoće li uspjeti dobro odraditi prvi ples, ali kad je stala na plesni podij, uhvatio ju je val adrenalina i fokusirala se samo na svog supruga Ivana.

“Moj Ivan (trener), koji je zaslužan za cijelu ovu predivnu koreografiju, na kraju prvog plesa mi je rekao da sam odradila bolje nego na bilo kojem treningu. Nisam očekivala da ću to čuti, da sam bila baš toliko dobra,” dodala je. Mladenci su za prvi ples odabrali pjesmu "Fly Me to the Moon" glazbenika Frank Sinatre.

Podsjetimo, na njihovom vjenčanju glazbeno su atmosferu upotpunili Thompson i Klapa Intrade, a zapjevao je i Mate Bulić.

POGLEDAJTE VIDEO: Traje prosvjed u Benkovcu, okupilo se oko 200 ljudi, svira Thompson: 'Evo zašto smo večeras ovdje'