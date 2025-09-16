Denise Richards vratila se u bivšu kuću i uzela svojih 15 pasa

Televizijska zvijezda Denise Richards (54) ponovno se pojavila u kući u Calabasasu koju je dijelila sa suprugom Aaronom Phypersom (53), od kojeg se razvodi. Glumica je u subotu stigla s kamionima za selidbu kako bi iznijela osobne stvari i namještaj, a iz kuće je odvela i svih 15 pasa. Radnici koji su joj pomagali morali su nositi maske zbog prašine i jakog mirisa u prostoru, prenosi Page Six.

Foto: Profimedia

Richards je ranije sudu predala fotografije koje prikazuju zapušteno stanje vile, tvrdeći da su Phypers i njegovi roditelji uništili njen dom. U selidbi joj je pomogao otac Irv, koji je pse smještao u kaveze prije nego što su prebačeni na novu lokaciju.

Sud joj je 8. rujna omogućio da preuzme stvari bez kršenja zabrane približavanja bivšem suprugu. Phypers je još u srpnju podnio zahtjev za razvod, a ubrzo nakon toga Richards ga je optužila za nasilje. On je sve negirao i uzvratio vlastitim tvrdnjama, izjavivši kako je glumica imala aferu, zloupotrebljavala lijekove protiv bolova te da je upravo ona odgovorna za nered u njihovoj nekadašnjoj kući.

Foto: Profimedia

Richards tvrdi da se iz doma iselila prije dvije godine, dok Phypers ističe da je kuću ostavila u kaosu i javno pokazuje fotografije s prljavim tepisima i moljcima na odjeći.

Podsjetimo, par se vjenčao 2018. godine, a u sudskim dokumentima naveli su kako nemaju zajedničke maloljetne djece. Phypers je ranije bio uključen u proces posvajanja glumičine kćeri Eloise Joni, a Denise s bivšim suprugom Charliejem Sheenom (60) ima još dvije kćeri, Sami i Lolu.

