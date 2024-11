Tko je s kim spavao? Illona na rubu suza: 'Ja sam završila... To je gotovo'

U ''Ljubav je na selu'' krenula je svađa zbog priče koja se proširila na Ivičinoj farmi. Naime, kako tvrde djevojke, sve je krenulo dolaskom Klare Perko (38), bivše sudionice emisije ''Gospodin savršeni'' koja je navodno pokrenula priču da je Ivica spavao sa svim djevojkama na njegovoj farmi, a zbog čega je nastala cijela pobuna.

"Klara je proširila priču jer joj je to rekla Armina. Ne znam što pokušava", kaže Ivana.

"Slušaj me dobro... Svi ste me izdali, ti najviše jer si me povrijedio. U meni se izgubila svaka trunka nade, ja sam završila, to je gotovo", rekla je Zagrepčanka Illona Kondić gotovo u suzama, dok se Ivica pravdao da ju nikada nije izdao.

S druge strane, javile su se i druge djevojke te je Armina pokušavala nagovoriti Ivicu da pred svim djevojkama prizna da njih dvoje nisu spavali.

"Jesam li ja s tobom spavala?", pitala je Armina Ivicu, ali nije dobila odgovor, Ipak, Ivana je zaključila da je Armina stalno tražila fizički kontakt kod Ivice te da je u njegovim očima to napastovanje.

"Ako on misli da ga ja napastujem, onda ne zna što je ljubav", rekla je Armina.

