Slavljenica Brankica o ljubavi s Mijom: 'Mogao je drugačije, a on kaže da je mlađe slađe'

Brankica Kobašić koju smo upoznali u 17. sezoni popularnog RTL-ovog showa ''Ljubav je na selu'', nedavno je proslavila 61. rođendan. Kako je otkrila na društvenim mrežama, slavlje je održala u krugu obitelji, a za RTL.hr podijelila je svoje rođendanske želje i komentirala odnos s Mijom Bošnjakom, također bivšim kandidatom showa ''Ljubav je na selu''.

"Prošle godine sam okrugli rođendan proslavila velikom feštom, a od sada nadalje želim slaviti u intimnom krugu najbližih. Tako sam zamislila i tako je bilo i ovog rođendana", ispričala je Brankica. Što se tiče želja, za RTL.hr istaknula je da su joj najvažniji zdravlje i ljubav:

"Ljubavi sam se nadala i prošle godine, a možda ću ove imati sreće. Možda svemir pomogne i nešto proradi."

Čestitke i pokloni sa svih strana...

Bivša sudionica rekla rekla je da su je njezina djeca iznenadila pažljivo odabranim darovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sin mi je poklonio zlatne naušnice koje sam si dugo željela kupiti. Čuo je kad sam to pričala. Kći mi je kupila narukvicu od bijelog zlata. Nisu trebali, ali hvala im. Slušali su moje želje i pogodili. Planirala sam si to sama kupiti", rekla je.

A što je s bivšim kandidatima iz spomenutog showa? Mijo Bošnjak, s kojim je Brankica razvila prijateljski odnos u emisiji, također joj je čestitao rođendan, kao i njegov rođak te Irena Slopšek. Ipak, za RTL.hr otkrila je da se ne viđaju često zbog udaljenosti.

Foto: RTL.hr

Mijo se nadao da će njihov odnos prerasti u nešto više

"Vidimo se na druženjima ekipe iz Ljubav je na selu. Njemu je u svibnju okrugli, 60. rođendan i mogli bismo ga iznenaditi. Da smo bliže, češće bismo se viđali. Čujemo se i dobri smo prijatelji, slažemo se po pitanju mnogo toga", objasnila je, a iako se Mijo nadao da će njihov odnos prerasti u nešto više, Brankica je bila jasna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

"Svjestan je da neće biti ničega. Rekla sam mu to. Ne bih se ja mogla opustiti s njim nakon svega. Mogao je drugačije. On kaže da je mlađe slađe i eto, jednostavno je sve to tako onda. Ja njemu kažem da mora malo sazrijeti. Traži mlađe, a možda neće moći pratiti tempo", kroz smijeh je komentirala Brankica koja je priznala da joj ne nedostaje udvarača, ali da pažljivo bira s kim će ući u odnos.

"Javljaju mi se i muškarci stari 40 godina, no po meni može biti pet godina manje ili više. Ništa više od toga. Moj sin ima 40 godina. Nisam za takve veze i kombinacije. I onda se muškarci naljute kad ih odbijem i svašta komentiraju. Godine su meni bitne za vezu. Nisam balavica, ali znam što želim", zaključila je Brankica.

Propuštene epizode ''Ljubav je na selu'' gledajte na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Anita Martinović u kvizu otkrila koliko zna o 'Ljubav je na selu'