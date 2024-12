Brankica komentirala Darkov ispad: 'Milena mu je rekla da to sve kaže, ali želim mu sreću'

Darko je burno reagirao kada je ponovno vidio Brankicu i ona se nije htjela pozdraviti s njom. Potjerao ju je od stola, a ona je odbila otići. "Makni se ti", poručila mu je.

Brankica je za RTL.hr komentirala svoj ponovni susret i odnos s Darkom.

"Klasika. To je Darko. Nisam ga htjela pozdraviti jer je rekao pred Anitom da se sa svima nama čuje, a to nije istina. Nije mi poslao nijednu poruku. Razočarao je čak i Gabrijelu", ispričala je.

Osvrnula se na njegov ispad. "Znala sam da će se tako posvađati sa mnom. Znam da mu je Milena rekla da to sve kaže. To su njezine riječi", otkrila je Brankica za RTL.hr.

Foto: RTL

Smatra da je Milena pretjerala sa svojim ponašanjem. "Radila je užasne grimase. Priliči li to ženi od 50-ak godina? To dokazuje kakva je žena. Ona je manipulatorica i narcis. Znam da se nabacivala Miji kod kojeg sam bila prošle godine. Nije ga uspjela osvojiti pa je to boli. Žao mi je Darka što je završio s njom", istaknula je.

Kaže da njome osoba poput Milene ne može manipulirati. "To je mogla raditi s Katicom, ali kod mene to ne pali. Pokazala je kakva je pred svima", smatra Brankica.

Unatoč svemu želi da Darko pronađe sreću, za RTL.hr prokomentirala je i što misli o njemu. "On brzo prelazi s jedne na drugu ženu. Nema svoje ja. Želim mu sve najbolje, da si nađe ženu punu razumijevanja, koja će mu se posvetiti", zaključila je Brankica.

