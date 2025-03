Gjenero ogolio taktike Dodikova bijega: 'Srbija ga ne želi, a u Rusiji ga čeka zoološki'

Misteriozni nestanak Milorada Dodika dobio je novi nastavak – nakon izlaska iz Republike Srpske (unatoč izdanoj tjeralici) te pojavljivanju u Izraelu, ponovo je nestao jer je njegov avion sletio u Banjoj Luci, ali on nije bio u njemu.

Kako su objavili mediji, prije toga zrakoplov je sletio u Beograd kako bi pilot napravio pauzu, pa se spekulira da je to možda bio trenutak kada je izašao iz aviona i "nestao".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Politički analitičar Davor Gjenero rekao je da je vjerojatno Dodikov prvotni plan bio ostati u Izraelu, ali su ga de facto izbacili s konferencije o holokaustu i antisemitizmu. "Izravno su mu rekli da nije poželjan, on se pokupio i odletio", navodi Gjenero. Ako je iskoristio "pilotovu pauzu" u Beogradu kako bi se tamo iskrcao, za našeg sugovornika on nedvojbeno nema manevarskog prostora ostati ni u Srbiji.

Vučiću Dodik sad ne treba

"Aleksandar Vučić ima puno drugih problema i želi izbjeći raspisivanje crvene tjeralice za Miloradom Dodikom jer bi ga to dovelo u neugodnu situaciju. Ne bi ga mogao izručiti jer je državljanin Srbije, ali očito je da nikako ne bi htio da mu se i pitanje Dodika otvori uz ovoliko drugih problema – tu je ogroman pritisak studenata i građansko nezadovoljstvo, a visi mu i mogućnost blokiranja Niša. Odgoda uvođenja sankcija istječe danas, što mu sigurno nije ugodno, pogotovo u trenutku kad preuzima brigu o ruskom klijentu Dodiku", ističe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pitanje je – je li Dodikova opcija bijeg u Mađarsku, s obzirom na to da su u petak švicarski mediji objavili kako je Mađarska poslala policajce u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogli Dodiku da napusti zemlju u slučaju pokušaja uhićenja.

Mađarski plan izvlačenja?

Kako je objavio švicarski državni medij Schweizer Fernsehen, Mađarska je navodno poslala 70 policajaca, no podsjetimo na to da je na dan izricanja presude Dodiku objavljeno da je u Banju Luku stiglo, ne 70 - nego čak 300 policijskih specijalaca i to pod izlikom vježbe.

O mogućnosti da Mađarska sudjeluje u "izvlačenju" Dodika, Gjenero podsjeća na slučaj iz 2018., kada je Mađarska, predvođena Viktorom Orbanom, pomogla bivšem premijeru Sjeverne Makedonije Nikoli Gruevskom da pobjegne iz zemlje. To je učinjeno diplomatskim automobilom s mađarskim tablicama, preko Makedonije, Kosova, Crne Gore i Srbije do Mađarske.

"Sada prijelaz Dodika iz Srbije u Mađarsku ne bi bio problematičan. Jasno je da Mađarska, zbog svojih ekonomskih i rudarskih interesa, ima razloga dati mu azil. To se ne bi previše odrazilo na Orbanovu situaciju, ali Dodik vjerojatno zna da pozicija Orbana i njegove administracije nije dugoročno stabilna", ističe Gjenero.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Dodik bi se mogao naći u 'nebranom grožđu'

Nastavlja kako Mađarska može biti samo tranzicijsko rješenje za Dodika.

"Ljudi procjenjuju da bi Orbanu odgovaralo prebaciti izvršnu vlast na Petera Magyara, proeuropskog oporbenjaka, i ostaviti mu negativne ekonomske trendove", kaže Gjenero.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U takvoj bi se situaciji Dodik našao "u nebranom grožđu" ako bi se zadržao u Mađarskoj, iz koje ne bi mogao izravno odletjeti za Moskvu jer ne postoji direktan let. Opet bi to bio scenarij odlaska preko Beograda i sada je pitanje za što će se Dodik odlučiti.

Bijeg u Moskvu preko Beograda

Koliko je realan scenarij da Dodik jednostavno "nestane", Gjenero objašnjava da se to ne može tek tako dogoditi – on mora sjesti u avion Air Serbia i odletjeti u Rusiju. "Tamo će ga dočekati, dati mu stan i živjet će kao što su živjeli Mira Marković i general Veljko Kadijević. To bi tamo bio zoološki vrt – u Moskvi se živi u izolaciji među propalim međunarodnim diktatorima, s onoliko slobode koliko imaju i građani Rusije. To nije nešto što bi netko poželio sebi kao konačno odredište", govori Gjenero.

Za Dodika bi Rusija značila život lišen luksuza, ali i moći te prepoznatljivosti – svega što mu je bilo silno važno posljednjih dvadeset godina. "Tako da je čelnik RS-a u jako jadnoj situaciji", navodi.

Na pitanje kakva bi bila Bosna i Hercegovina bez Dodika, bez zadrške odgovara: "Bolja. Bez obzira na retoriku Zorana Milanovića da su drugi među Srbima u Bosni i Hercegovini još radikalniji od Dodika – oni jesu radikalniji, ali nisu umreženi, ne kontroliraju represivni aparat, nemaju količinu kapitala koju je imao Dodik i primorani su na veću kooperativnost".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

'Ako je racionalan, neće natrag u RS'

Iako još nema informacije gdje je trenutno Dodik – je li u Beogradu ili na nekom trećem mjestu – Gjenero smatra da se Dodik neće vratiti u Republiku Srpsku ako je racionalan. Po njemu, nije pitanje hoće li izgubiti moć u Bosni i Hercegovini, nego kada će je izgubiti – a isto tako, samo je pitanje kada će biti uhićen.

"I to je njemu savršeno jasno. On nema saveznika u BiH. Silno mi je drago da je Dragan Čović među prvima shvatio o čemu se radi i počeo sudjelovati u stvaranju nove većine na razini središnje države, sklapati koalicijske dogovore s Dodikovim protivnicima u manjem entitetu. Pri čemu on, naravno, razumije ono što je najpraktičnije još prije desetak godina rekao Žarko Puhovski – da je jedina politička podjela u manjem entitetu ona na ratne zločince i ratne profitere", navodi Gjenero.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Božo Kovačević šokirao: 'Trump ne može podnijeti što je Zelenski bolji zabavljač od njega'