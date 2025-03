Zbog nove odluke prijeti eskalacija: 'Ako želi rat, bilo kakav, borit ćemo se do kraja'

Donald Trump obećao je predstaviti ogroman plan uvođenja carina u srijedu, što će, prema njegovim riječima, biti "Dan oslobođenja", a pitanje je hoće li u Pekingu upravo to shvatiti kao trenutak kada će trgovinski rat sa Sjedinjenim Američkim Državama zaista eskalirati, piše CNN.

Trump već dugo izražava nezadovoljstvo zbog rastućeg trgovinskog deficita između dva najveća gospodarstva svijet, tijekom svoje kampanje, prijetio je uvođenjem carina od čak 60 posto na svu kinesku robu koja ulazi u SAD. To Kinu stavlja na udar mjera koje se očekuju u srijedu. No, prošlih je dana Trump sugerirao da bi mogao smanjiti carine na kinesku robu u okviru sporazuma o prodaji kineske platforme TikTok.

Govoreći u zrakoplovu Air Force One u nedjelju, ponovno je obećao dovršiti sporazum o TikToku prije roka, koji istječe u subotu. Također istaknuo je svoj "odličan odnos" s kineskim liderom Xi Jinpingom, iako je njegova administracija ograničila kineski pristup američkoj tehnologiji te tražila strožu kontrolu ulaganja.

'Spremni smo se boriti do kraja'

Američki predsjednik koristi neizvjesnost kao taktičko oružje prema trgovinskim partnerima diljem svijeta. U ponedjeljak su azijske dionice slijedile pad američkih terminskih ugovora zbog neizvjesnosti oko nadolazećih carina. Tržišta Japana i Južne Koreje, čiji će proizvođači automobila vjerojatno biti posebno pogođeni Trumpovim mjerama, pretrpjela su veće gubitke.

Budući odnosi Kine i SAD-a, ključnih geopolitičkih suparnika, mogli bi utjecati na cijeli svijet. Jedan od mogućih ishoda, de facto odvajanje gospodarstava, poremetio bi globalne opskrbne lance i izazvao probleme u oba gospodarstva. Drugi mogući scenarij mogao bi biti da dvije strane iznova definiraju kako mirno koegzistirati u globalnom gospodarstvu.

Poruka Pekinga je jasna; SAD bi se trebao "što prije vratiti na put dijaloga i suradnje", naglasio je nedavno dužnosnik kineskog ministarstva vanjskih poslova. "No, ako SAD želi rat, carinski, trgovinski ili bilo kakav drugi rat, spremni smo boriti se do kraja", rekao je kineski dužnosnik.

Kina jača 'Zakona protiv sankcija'

Tijekom sastanka između američkog trgovinskog predstavnika Jamiesona Greera i potpredsjednika kineske vlade He Lifenga prošlog tjedna, He je izrazio "ozbiljnu zabrinutost" zbog američkih carina i mogućeg uvođenja dodatnih mjera 2. travnja. "Ako SAD inzistira na nanošenju štete kineskim interesima, Kina će odlučno uzvratiti", rekao je He i dodao da promjene u američkom statusu trgovanja s Kinom neće utjecati na kinesku suradnju sa svijetom na načelu obostrane koristi.

Kineski premijer Li Qiang prošlog je tjedna potpisao naredbu o jačanju kineskog "Zakona protiv sankcija", koji omogućava Pekingu djelovanje protiv zemalja koje "obuzdavaju ili suzbijaju" Kinu ili diskriminiraju njezine entitete i pojedince.

Početkom ožujka, Kina je prvi put upotrijebila mjere protiv diskriminacije prema svom Zakonu o vanjskoj trgovini kako bi povećala carine na kanadski uvoz. Krajem prošle godine, kineska vlada je također izmijenila propise o kontroli izvoza "dvostruke namjene", a zatim je ograničila izvoz galija, germanija i antimona, ključnih materijala u vojnoj industriji.

Kina kao branitelj globalnog gospodarstva

"Kina shvaća da način na koji se nosila sa SAD-om tijekom prvog Trumpova mandata možda neće funkcionirati. Peking je podcijenio odlučnost SAD-a da vodi rat te nije imao dovoljno sredstava za uzvrat", rekao je analitičar Shen Dingli iz Šangaja.

Ovog puta, Peking djeluje strateški i koristi druge alate s ciljem da zaustave eskalaciju. Istovremeno koriste globalnu neizvjesnost oko Trumpove politike "Amerika na prvom mjestu" kako bi se predstavili kao branitelji globalnog gospodarstva te tako pridobili ekonomske saveznike od Azije do Europe. "Razdvajanje i prekid opskrbnih lanaca šteti svima i ne vodi nigdje", rekao je Xi Jinping prošli tjedan pred globalnim menadžerima u Pekingu.

Podaci pokazuju da je Kina već diverzificirala svoju trgovinu izvan SAD-a od prvog Trumpovog trgovinskog rata. Međutim, pristup azijskim i europskim tržištima postat će ključan ako Kina se kina suoči sa sve većim preprekama za ulazak na američko tržište.

Prepreke bi mogle biti brojne, jer Trump nastoji smanjiti trgovinske deficite, ali i kazniti ponašanja koja smatra štetnima za SAD. Trump je prošli tjedan zaprijetio visokim carinama na uvoz robe iz zemalja koje uvoze venezuelansku naftu, a tu listu predvodi Kina. Tijekom vikenda je također zaprijetio sličnim, sekundarnim sankcijama ruskoj nafti, čiji je Kina također veliki kupac.

"Čini se kao da situacija ide u smjeru da bi ukupna stopa carina na kinesku robu koja stiže u SAD do ljeta mogla dosegnuti predsjednikov predloženi prag od 60 posto", rekao je Kurt Tong, bivši veleposlanik i bivši generalni konzul u Hong Kongu. Dodao je da ekonomisti smatraju kako će takva razina "dovesti do dramatičnog pada isporuka".

'Za razliku od manjih ekonomija, Kina se neće tek tako predati'

Obje strane imaju snažan interes da u konačnici sklope dogovor, no pitanje je kako će doći do pregovaračkog stola i hoće li uspjeti postići sporazum kada se sastanu. "Trump će u međuvremenu pokrenuti kampanju maksimalnog pritiska prije nego što druga strana iznese najbolju ponudu koju ima", rekla je Yun Sun, direktorica kineskog programa u analitičkom centru Stimson Center sa sjedištem u Washingtonu.

Kina neće htjeti pregovarati "pitanje za pitanjem", već preferira sveobuhvatni dogovor u paketu. "No to mora biti dvostrani dogovor. Ne može biti riječ o jednostranom ustupku. Za razliku od manjih ekonomija, Kina se neće tek tako predati", rekla je Sun.

Analitičari su razmotrili niz mogućih točaka pregovora, od dogovora prema kojima bi Kina kupovala više američkih proizvoda, smanjila svoj izvoz ili obećala povećati ulaganja u SAD-u - što je postalo teže zbog poteza SAD-a da ograniči kineska ulaganja u sektore koje smatra osjetljivima.

Kineski dužnosnici pažljivo će pratiti moguće ustupke vezane uz američka ograničenja na području tehnologije, promjenu ukupnog tona ili čak promjene američke vojne pomoći Tajvanu. Stručnjaci još nisu sigurni je li moguća takozvana velika nagodba između dvije zemlje.

"Donald Trump teoretski može cijelu situaciju smatrati uspješnom ako uvede visoke carine, a dogovor se ne postigne", rekao je Tong, ukazujući na to kako bi u tom slučaju američki predsjednik mogao preuzeti zasluge za restrukturiranje ekonomskog odnosa između SAD-a i Kine.

Međutim, dodao je da slična logika vrijedi i za Xi Jinpinga, koji se također može smatrati pobjednikom u vlastitom političkom prostoru ako Peking odgovori korak po korak i pod vlastitim uvjetima. "To je ono što američki analitičari, ali i Bijela kuća, ne razumiju u potpunosti", zaključio je Tong.

