Meteorolozi šokirali, stiže im pogoršanje: 'Očekujemo i do pola metra snijega'

Austrija i Njemačka bore se s pravim zimkim (ne)prilikama. Naime, kako navode njemački mediji, već tijekom vikenda na zapadu Austrije je palo više od pola metra svježeg snijega. Sada, početkom tjedna, Austrija se bori se s ekstremnim količinama snijega i opasnim lavinama, posebice u Tirolu i Salzburgu.

Na nekim će mjestima snježne padaline vjerojatno dodatno potaknuti završetak zimske sezone na skijaškim i zimskim sportskim područjima, uključujući Dachstein, Schladming i Serfaus-Fiss-Ladis. U gorju je trenutno potreban izniman oprez. Kako piše Fenix magazin, prema izvješću o lavinama, u ponedjeljak na mnogim mjestima u Tirolu prevladava stupanj opasnosti 3, a u sjevernim Alpama, Venedigeru i Großglockneru iznad 2200 metara, postoji čak i stupanj upozorenja 4 na ljestvici od pet stupnjeva, što znači 'velika opasnost od lavina'.

"Stoga apeliramo na sve ljubitelje zimskih sportova da se suzdrže od skijanja izvan staza u pogođenim područjima", objasnila je austrijska ministrica sigurnosti.

Naglo pogoršanje vremena

Ni u Njemačkoj stanje nije ništa bolje, te umjesto proljetnog sunca, stižu kiša i snijeg. U nekim područjima bijeli pokrivač mogao bi doseći čak 50 centimetara visine, javlja Fenix magazin.

Riječ je o višim predjelima u kojima bi takva količina snijega mogla uzrokovati kaos u prometu i skliske ceste. No, ni niži predjeli nisu pošteđeni mogućih zimskih iznenađenja.

U utorak počinje travanj, a meteorolog Georg Haas s wetter.com-a navodi kako mjesec kreće hladno. Nakon proljetnog razdoblja s temperaturama do 24 °C, sada dolazi naglo pogoršanje vremena, što su mnogi već osjetili. Meteorolozi iz Deutscher Wetterdienst (DWD) upozoravaju na grmljavinske oluje, jak vjetar, pa čak i snijeg.

Travanjski šok: 50 cm snijega

Prema prognozi DWD-a, istočni dio Njemačke može povremeno očekivati kišu ili rosulju. U područjima Rudne gore (Erzgebirge) i na obroncima Alpa kiša može potrajati duže. "No, tada dolazi pravi travanjski šok: iznad 800 do 1000 metara meteorolozi očekuju snijeg – ponegdje i do 50 centimetara. U Bavarskoj šumi (Bayerischer Wald) također su mogući manji, ali dugotrajniji snježni pljuskovi iznad 800 metara nadmorske visine. U zaštićenim područjima očekuje se „samo“ deset centimetara novog snijega", navodi Fenix magazin.

Snježni pljuskovi i obilna kiša trebali bi se nastaviti do utorka poslijepodne, kaže meteorolog Georg Haas. Iako se u utorak ne očekuju velike količine oborina, ponegdje bi moglo biti još mokrih područja. "Nakon toga, snježnim padalinama dolazi kraj", dodaje Haas.

Od srijede se nad Njemačkom širi anticiklona, donoseći stabilnije vrijeme. Noći će još uvijek biti hladne, ali će temperature postupno rasti iz dana u dan. U srijedu će temperature doseći 16 °C na jugu i 19 °C na sjeveru Njemačke.

