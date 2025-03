Šešelj opet huška: 'Rijeka je mađarska luka, Srbija mora imati izlaz na more, dio je i za Melaniju Trump'

Beograd je u subotu bio poprište velikog prosvjeda ispred sjedišta televizije i tabloida Informer, provučićevskog medija poznatog po širenju propagande i napadima na političke protivnike Aleksandra Vučića. Akcija nazvana "Dezinformer" okupila je stotine, a prema nekim procjenama i tisuće studenata i građana, koji su gotovo šest sati prosvjedovali protiv uređivačke politike ovog medija.

Ograde, policija i snažne poruke prosvjednika

Prosvjednike su ispred zgrade Informera dočekale zaštitne ograde i policijske snage, onemogućujući im prilazak ulazu. Unatoč tome, okupljeni su glasno iskazali nezadovoljstvo, poručujući da ne žele živjeti u zemlji u kojoj mediji služe isključivo za širenje propagande i difamaciju neistomišljenika.

Šešelj ponovno huška: "Velika Srbija i izlaz na more"

Nakon završetka prosvjeda, na TV Informer pojavio se Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac i nekadašnji ‘mentor‘ Aleksandra Vučića, za kojeg je svojedobno Vučić izjavljivao da je najveći srpski heroj. Šešelj je pred tamošnjom publikom održao novi ratnohuškački govor u svojem stilu - govor po kakvim je bio poznat početkom 90-ih godina.

Snimka se brzo proširila na internetu:

“Hrvati su sklopili savez s Albancima i Šiptarima s Kosova, antisrpski savez. Sklopit ćemo i mi obrambeni savez s bratskom Mađarskom. Krajnje je vrijeme da Mađarska vrati izlaz na Jadransko more. Rijeka je mađarska luka, nikad nije pripadala hrvatskoj banovini. Nju su Mađari izgradili. Iznad šireg koridora koji će vezati Mađarsku za more je kajkavski kraj, to da se vrati Sloveniji. To zaslužuje Melanija Trump. Sve ostalo je Velika Srbija”, rekao je Šešelj uz pljesak i smijeh okupljenih.

" Sve što preostane je Velika Srbija. Čim Mađarima omogućimo široki koridor, oni će svoj interes ostvariti, a srpske zemlje će opet biti na okupu. Ako muslimani neće s nama, njihovu džamahiriju ćemo ostaviti. Ne moraju, nećemo nikog prisiljavati. Ove ćemo Srbe katolike na ovaj ili onaj način osvijestiti i povratiti sve što je srpsko. I Srbija mora imati izlaz na more. Izgleda da nam svjetske prilike postaju sve povoljnije”, kazao je Šešelj na Informeru.

