Alka Vuica o prijateljstvu s Josipom Lisac: "To je bogatstvo koje traje godinama"

Poznata kantautorica Alka Vuica (64) objavila je zajedničku fotografiju s legendarnom pjevačicom Josipom Lisac (75) uz dirljivu poruku kojom je zahvalila na dugogodišnjem prijateljstvu. U opisu je napisala kako imati Josipu za prijateljicu znači "dotaknuti svemir u umjetnosti i umjetnost u svemiru", istaknuvši koliko joj ta veza znači.

Njihov odnos traje desetljećima, a osim što ih veže duboka osobna povezanost, obilježen je i značajnom glazbenom suradnjom. Alka je autorica nekih od najpoznatijih pjesama koje je Josipa izvodila, među kojima je i legendarna "Danas sam luda". Ta pjesma nastala je spontano, dok su Alka i Josipa boravile zajedno s Karlom Metikošem. Alka je tekst isprva napisala za sebe, no nakon što ga je Karlo čuo, odmah je prepoznao njegov potencijal. Na temelju tog teksta nastala je pjesma koja je danas neizostavni dio Josipinog repertoara.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Druga njihova poznata suradnja odnosi se na pjesmu "Gdje Dunav ljubi nebo", oko koje su vodile dugačke razgovore. Josipa je predlagala da se stih promijeni u "gdje more ljubi nebo", no Alka je inzistirala da ostane originalna verzija, smatrajući da Dunav nosi dublju simboliku i osobnu interpretaciju.

