Ovo je 10 najpoznatijih filmova legendarnog Roberta Redforda
Ostavio je neizbrisiv trag
Američki glumac, redatelj i producent Robert Redford preminuo je danas u 90. godini u svojoj kući u Utahu. Ostavio je iza sebe bogat opus filmova koji su oblikovali američku i svjetsku kinematografiju, a ovo su neki od njegovih najpoznatijih filmova.
The Great Gatsby (1974)
Adaptacija klasičnog romana Scotta Fitzgeralda u kojoj Redford utjelovljuje tajnovitog Jaya Gatsbyja, lika koji mnogi smatraju jednim od njegovih najikoničnijih filmskih identiteta.
Ordinary People (1980)
Film koji je označio Redfordov redateljski debi i odmah mu donio Oscara za najbolju režiju, dok je film osvojio i nagradu za najbolji film. Ordinary People bavi se posljedicama obiteljske tragedije, istražuje krivnju, komunikaciju i emocionalne rane unutar obitelji.
All the President’s Men (1976)
Politički triler temeljen na istinitim događajima vezanima uz skandal Watergate. Redford glumi Boba Woodwarda, jednog od novinara koji istražuju slučaj.
Out of Africa (1985)
Romantična epika s Meryl Streep u glavnoj ženskoj ulozi. Priča o ljubavi, egzotičnom krajoliku i kulturnim razlikama.
Barefoot in the Park (1967)
Jedna od ranih komedija u kojima se Redford istaknuo. Glumio je s Jane Fondom, u romantičnom i ležernom tonu.
Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
Film koji ga je proslavio – uloga Sundance-Kida uz Paula Newmana. Western s dozom humora, adrenalina, i očitom kemijom između glavnih glumaca.
The Sting (1973)
Još jedno snažno partnerstvo s Newmanom; priča o prevari, inteligentnim planovima i obratu. Redford je za ovu ulogu dobio nominaciju za Oscara.
The Way We Were (1973)
Ljubavna drama s Barbrom Streisand. Film istražuje razlike u karakterima, politička stajališta i emocije koje se pojavljuju u kompleksnim odnosima.
The Natural (1984)
Film o nostalgičnoj priči bejzbola: Redford je proživio lik koji se suočava s porazima, iskoracima i unutarnjim previranjima, u filmu koji slavi sport, viteštvo i drugu šansu.
The Horse Whisperer (1998)
Redford je režirao i glumio, u filmu koji kombinira emocionalnu priču o ozlijeđenom konju i njegovoj vlasnici.
