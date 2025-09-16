LEGENDARAN /

Ovo je 10 najpoznatijih filmova legendarnog Roberta Redforda

Foto: Profimedia

Ostavio je neizbrisiv trag

16.9.2025.
15:08
Lea Obelić
Američki glumac, redatelj i producent Robert Redford preminuo je danas u 90. godini u svojoj kući u Utahu. Ostavio je iza sebe bogat opus filmova koji su oblikovali američku i svjetsku kinematografiju, a ovo su neki od njegovih najpoznatijih filmova.

The Great Gatsby (1974)

Adaptacija klasičnog romana Scotta Fitzgeralda u kojoj Redford utjelovljuje tajnovitog Jaya Gatsbyja, lika koji mnogi smatraju jednim od njegovih najikoničnijih filmskih identiteta.

Foto: Topfoto

Ordinary People (1980)

Film koji je označio Redfordov redateljski debi i odmah mu donio Oscara za najbolju režiju, dok je film osvojio i nagradu za najbolji film. Ordinary People bavi se posljedicama obiteljske tragedije, istražuje krivnju, komunikaciju i emocionalne rane unutar obitelji. 

Foto: Profimedia

All the President’s Men (1976)

Politički triler temeljen na istinitim događajima vezanima uz skandal Watergate. Redford glumi Boba Woodwarda, jednog od novinara koji istražuju slučaj.

Foto: Warner Bros. - Wildwood Enterprises

Out of Africa (1985)

Romantična epika s Meryl Streep u glavnoj ženskoj ulozi. Priča o ljubavi, egzotičnom krajoliku i kulturnim razlikama.

Foto: Mirage Enterprises

Barefoot in the Park (1967)

Jedna od ranih komedija u kojima se Redford istaknuo. Glumio je s Jane Fondom, u romantičnom i ležernom tonu.

Foto: Nz

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Film koji ga je proslavio – uloga Sundance-Kida uz Paula Newmana. Western s dozom humora, adrenalina, i očitom kemijom između glavnih glumaca.

Foto: 20th Century Fox

The Sting (1973)

Još jedno snažno partnerstvo s Newmanom; priča o prevari, inteligentnim planovima i obratu. Redford je za ovu ulogu dobio nominaciju za Oscara. 

Foto: Profimedia

The Way We Were (1973)

Ljubavna drama s Barbrom Streisand. Film istražuje razlike u karakterima, politička stajališta i emocije koje se pojavljuju u kompleksnim odnosima.

Foto: Cinema Publishers Collection/ The Hollywood Archive

The Natural (1984)

Film o nostalgičnoj priči bejzbola: Redford je proživio lik koji se suočava s porazima, iskoracima i unutarnjim previranjima, u filmu koji slavi sport, viteštvo i drugu šansu.

Foto: Profimedia

The Horse Whisperer (1998)

Redford je režirao i glumio, u filmu koji kombinira emocionalnu priču o ozlijeđenom konju i njegovoj vlasnici. 

Foto: Profimedia

