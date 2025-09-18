Šok u Zagrebu: Teta u vrtiću zlostavljala djecu? Navodno ih je pljuskala, stiskala i vukla

Roditelji djece jednog zagrebačkog vrtića šokirani su nakon otkrića da su njihova djeca bila izložena fizičkom i psihičkom zlostavljanju, pišu 24sata.

Navodno je jedna odgajateljica za kaznu zatvarala djecu u prostoriju u sklopu vrtića. Jedno dijete je pljusnula, a drugo stiskala i vukla zbog čega je dobilo ozljede po rukama.

S obzirom na to da je riječ o jako maloj djeci, nisu ništa govorili nego su počeli pokazivati otpor prema vrtiću. Situacija koja je trajala nekoliko mjeseci kulminirala je u svibnju. Majka je odvela dijete u bolnicu na pregled jer se žalilo na bolove u ruci i imalo je vidljive modrice.

Većina tužbi je odbačena

Iz bolnice su kontaktirali policiju.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, policija je protiv odgojiteljice podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje u povredu djetetovih prava na štetu nekoliko djece te nanošenje tjelesne ozljede jednom djetetu.

Međutim, dva mjeseca kasnije - novi šok. Većina optužbi je odbačena, a podignuta je samo optužnica za nanošenje tjelesne ozljede.

Iz vrtića su rekli kako je jedna njihova djelatnica obavijestila stručnu službu o neprihvatljivom ponašanju jedne od odgojiteljica 27. svibnja. Sljedeći dan uključili su psihologinju u slučaj, ali prije nego što su uspjeli utvrditi sve činjenice, stigla je policija na temelju anonimne prijave. Odgajateljica je udaljena iz vrtića, a roditelji su obaviješteni o svemu.

