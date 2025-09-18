Milanović komentarom o Palestini uzburkao i lijeve i desne: Evo što su mu poručili

HDZ se oglasio nakon Milanovićeve izjave o stavovima i glasanju hrvatskih zatsupnika u Europskom parlamentu.

"Od uobičajenih nasrtaja na HDZ i premijera Andrej Plenković čini nam se da je daleko veća vijest to što je Milanović napao SDP-ove eurozastupnike jer su bili suzdržani po pitanju embarga za Izrael. Ustvrdio je da SDP ne zna gdje mu je glava. I odmah pohvalio možemovskog aktivista u European Parliament Gordana Bosanca jer je glasovao onako kako bi glasovala i komunistička Jugoslavija - da još uvijek postoji", komentirali su iz HDZ-a.

Picula: 'Velika pobjeda socijaldemokrata'

Europski parlament izglasao je Rezoluciju o Gazi. Eurozastupnik Tonino Picula komentirao je da je to velika pobjeda grupacije socijaldemokrata, koja je bila jedan od predlagatelja dokumenta.

"Značajno je to jer se radi o prvoj rezoluciji u više godina, koja jasno osuđuje humanitarnu katastrofu te poziva na sankcije Izraelu i priznavanje Palestine, jer kako smo više puta isticali, samo rješenje s dvije države može osigurati trajan mir u regiji", komentirao je Picula te dodao da su Rezolucijom pozvali na hitan prekid vatre i dostavu humanitarne pomoći.

Svi SDP-ovi zastupnici su u Europskom parlamentu glasali za tekst Rezolucije. "To je principijelan stav koji SDP ima već godinama, za razliku od zastupnika iz redova HDZ-a koji nisu podržali nijedan od zahtjeva, osobito one o prekidanju vatre, zaustavljanju humanitarne katastrofe te suspenziji odnosa s Izraelom", rekao je Picula.

Europski parlament izglasao je Rezoluciju o Gazi, što predstavlja veliku pobjedu grupacije @TheProgressives, kojoj pripada @SDPHrvatske i koja je bila jedan od predlagatelja dokumenta. Značajno je to jer se radi o prvoj rezoluciji u više godina, koja jasno osuđuje humanitarnu… pic.twitter.com/vhIYDqwZ4t — Tonino Picula (@TPicula) September 18, 2025

Vojni embargo protiv Izraela

Što se tiče glasanja o amandmanima koji spominju vojni embargo protiv Izraela, Picula ističe da njihov sadržaj nije dio teksta same rezolucije te je kao takav bio izvan okvira glasanja.

"U tekstu rezolucije za koji smo glasali o Gazi piše kako se potiče sve države članice da se usklade sa Zajedničkim stajalištem Vijeća o kontroli izvoza oružja i da dosljedno primjenjuju u njemu utvrđena načela te da se zaustavi izvoz oružja zbog rizika da će se roba koja se izvozi upotrijebiti za počinjenje ratnih zločina ili teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava", rekao je.

Picula zagovara priznanje Palestine i jasnu osudu nasilja Izraela nad Palestinom.

Nije izostala Milanovićeva kritika

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović danas ranije je kritizirao hrvatsku delegaciju u Europskom parlamentu.

"Nije nevažno kako će hrvatski zastupnici glasati u Europskom parlamentu. Oni predstavljaju Hrvatsku. Kako je glasala hrvatska delegacija? Čini mi se da glasaju bez ikakve koordinacije sa SDP-om i želim vjerovati bez koordinacije s HDZ-om. Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u do jednog glasaju protiv embarga na izvoz oružja za Izrael. Kompletan Klub HDZ-a i ovaj iz DP-a su glasali protiv, SDP je glasao suzdržano, ni oni ne znaju gdje im je glava", komentirao je Milanović.

"Kao građanin Hrvatske i predsjednik htio bih čuti zašto to rade. Od nekog primaju poticaje? Jasno mi je zašto je Gordan Bosanac glasao za, tako bi svaki čovjek trebao glasati", rekao je Milanović.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović ponovo o priznanju Palestine, Plenković ga optužio za manjak empatije i proruski stav