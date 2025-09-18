Grunf, Broj Jedan i Bob Rock stigli u Kerempuh: Bave se i našim apsurdima

GRUPA TNT /

Nigdje na svijetu, pa ni u Italiji, odakle je strip originalno, nije Alan Ford bio popularniji nego u bivšoj Jugoslaviji. Nema tko ovdje nije obožavao Grunfa i Broj Jedan, Boba Rocka i druge antiheroje iz Grupe TNT, njihove apsurdne dogodovštine i ruganje društvu. E pa sad Alana Forda možete gledati u hrvatskoj kazališnoj verziji, u Kerempuhu, u režiji Marija Kovača. Premda su tajni agenti radili u cvjećarnici u New Yorku: predstava se bavi i apsurdima hrvatskog društva. Glume Hrvoje Keškeš, Borko Perić, Tarik Filipović.