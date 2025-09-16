Moćno brodogradilište ili gorka uspomena? 'Kada škver zakašlje, onda se i Split razboli'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

IMA LI NADE? /

Još 2006. godine ondje je radilo 3,5 tisuća ljudi, a danas ih je ostalo samo dvjestotinjak. Plakao je nedavno šef Brodosplita Tomislav Debeljak za radnicima, kojih gotovo više i nema.

Kao što gotovo više nema škvera kakav Split pamti. Jer nekada su proizvodili brodove za Europu, Aziju, Afriku, čak i podmornice, a danas rade samo remont brodova. Ima li nade za brodogradnju u Splitu? Više pogledajte u prilogu.