Od Trga bana do Britanca nabrojali smo 30 napuštenih prostora: Provjerili smo što se poduzima

Najuži centar grada, njegova najpoznatija ulica, a svako malo neiskorišteni prostori. Sve u svemu, nimalo lijep prizor.

Samo na potezu od Trga bana Jelačića do Britanskog trga, dakle niti kilometar, pobrojali smo više od 30 ovakvih napuštenih izloga. Tik prije Britanca ih je čak pet zaredom, jedan pokraj drugoga, i građani to itekako primjećuju.

"U ostalim europskim gradovima, kojima god sam bio, nema praznih prostora, pogotovo u centru grada. Očito da treba nekog podmazati da se to iznajmi", misli Luka Plantan. Gospođa Nevenka kaže "ovo je živi štakoraj, to je katastrofa, mene je sram", dok se Goran Ruškovec pita treba li "možda smanjit najam, ne znam, da Grad nešto poduzme po tom pitanju. Jer ne bi trebalo biti ovako".

Što se poduzima?

Provjerili smo što se poduzima. Država u trećem ovogodišnjem natječaju prodaje 13 nekretnina u Zagrebu od ukupno 26, među njima su, recimo, podrumski stan u Prilazu Đure Deželića od 19 kvadrata za 51 tisuću eura, tu je onda poslovni prostor u Draškovićevoj veličine 70 kvadrata za 107 tisuća eura, zatim još jedan ulični poslovni prostor u Frankopanskoj od 27 kvadrata za 144 tisuće eura, ili ovaj u Varšavskoj od 74 klvadrata za 188 tisuća eura.

Mi smo ušli u poslovni prostor od 43 kvadrata u Jurkovićevoj, početna cijena je, kao i za sve ostalo, tržišna - 136 tisuća eura. "Kada je riječ o poslovnim prostorima, kao što vidite prazni su, nisu u zakupu i državi nije isplativo u njih ulagati", tumači Vladimir Čeliković iz Državnih nekretnina. Tu su onda i stanovi, prodaju se oni manji od 20 kvadrata, u podrumskom ili tavanskom prostoru.

Bili smo u jednom od sedam stanova koje je država na posljednjem natječaju stavila na prodaj. Ima samo 14 kvadrata i u dosta u derutnom je stanju, pa kao takav nije pogodan da ga država sama stavi u funkciju. U portfelju Državnih nekretnina ukupno je 7 i pol tisuća stanova i više od pet tisuća poslovnih prostora diljem Hrvatske. Na posljednja dva natječaja zainteresiranost kupaca za ovakve prostore bila je 50 posto.

Što će se prodavati, kažu u Nekretninama, stvar je trenutka i procjene. "Naravno, Ilica i centar je uvijek ono što je lice grada i svima najinteresantnije, ali možemo reći da nema tu prioriteta po zoni, nego su prioritet sve one nekretnine koje su prazne, a koje su u datom trenutku oportune za staviti na tržište", kaže Vladimir Čeliković.

Prazni prostori u najatraktivnijoj ulici

Ali kako je onda moguće da u najatraktivnijoj ulici imamo pet praznih prostora jedan za drugim. U Gradu kažu da su sve što je u njihovu vlasništvu stavili u funkciju, mahom kroz zakupe, a očekivanja imaju i od privatnih vlasnika i države. "Ili da privatnici prodaju ili sami urede i skrbe o svome vlasništvu, ili da država uredi svoje poslovne prostore i stavi ih u funkciju, ili da ih proda putem natječaja nekome tko će to isto učiniti, ako je to moguće i ako država u tome ima interes", kaže Zorica Zulić, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za upravljanjem imovinom.

Jer cilj bi svima trebao biti isti - da je, kao recimo u Beču, u centru glavnog grada nemoguće vidjeti zapuštene prostore i prazne izloge. Možda zato što Austrijanci nemaju problem s tim nesređenim imovinsko-pravnim odnosima. "Teško je ako ne znate tko je vlasnik, ili ako imate više njih, ne možete vi raspolagati s tuđom imovinom. Možda bi se sa nekim mjerama kao što je porez moglo motivirati vlasnike da se nađu, dogovore i da se stavi u funkciju", predlaže Boro Vujović, vlasnik agencije za nekretnine i stručnjak za tematiku.

Ako vam se pak ništa ne sviđa u Zagrebu, Državne nekretnine nude vam i četiri stančića od 14 kvadrata - u Kumrovcu.