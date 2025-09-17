U kojim državama postoji smrtna kazna? 'Pravda je jako slijepa ako ste jako bogati'

LANI SMAKNUTO 1518 LJUDI /

Smrtonosna injekcija ili streljački vod. Eto tu su dva načina na koja, bude li osuđen, u državi Utah može biti smaknut Tyler Robinson. Tužiteljstvo za atentatora na Charliea Kirka, traži smrtnu kaznu. Premda je u cijeloj Europi i većini svijeta ukinuta. U SAD-u nije, svake godine tamo pogube 20-ak zatvorenika. I premda vam se čini da nismo ni u srednjem vijeku ni u Staljinovoj Rusiji ni Hitlerovoj Njemačkoj. I danas se ljude ubija odrubljivanjem glave, vješanjem i gušenjem plinom. Lani je tako smaknuto 1518 ljudi, i to bez Kine, gdje pogubljenja ima najviše. Nekad ljudi stradaju iz političkih razloga, nekad stradaju nevini, nekad duševno bolesni. Više pogledajte u prilogu.