Zrakom je letjela plastika, vatrogasci su se danima borili sa stihijom

STRAVA U OSIJEKU /

Temperatura na požarištu bila je preko 1200 stupnjeva. Zrakom je letjela plastika, a Osijek bio u dimu. Svjedočio je to vatrogasac u nastavku suđenja Zvonku Bedeu - vlasniku osječke tvrtke u kojoj je prije dvije godine izbio ogroman požar.

Ogroman požar s crnim gustim dimom koji je širio nad postrojenjem za preradu plastike šokirao je i Osijek i Hrvatsku. Gasio se danima, a izbio kobne noći u kojoj je vatrogasce dočekala plastika u plamenu. Više u prilogu...