Vlada dodatno snižava cijenu za ovih deset proizvoda

I DO 25 POSTO JEFTINIJE /

Cijene osnovnih proizvoda u trgovinama uskoro će biti još povoljnije. Iako je Vlada već ograničila cijene za 70 proizvoda, iz Ministarstva gospodarstva doznajemo da će za njih 10 maksimalna dopuštena cijena biti dodatno snižena.

Među artiklima koji će se uskoro prodavati po nižoj cijeni su i neki od najtraženijih proizvoda. Litra suncokretovog ulja, čija je cijena dosad bila ograničena na 1.72 centa, past će na 1.62. Šećer, koji je imao maksimalnu cijenu od 1.33 centa, sada će trgovci moći prodavati najviše za 99 centi. Niže će biti i cijene pelena. Umjesto 30 centa po komadu, nova gornja granica cijene bit će 25 centi. Ulje tako pojeftinjuje oko 6 posto, šećer čak 25, a pelene 17 posto.