Vojni novinari proglasili spot klape Sveti Juraj najboljim u Europi

'OVO JE VELIKA ČAST' /

Nagradu za najbolji videospot u Europi osvojila je Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Europsko udruženje vojnih novinara na kongresu u Estoniji nagradilo je njihovu izvedbu Thompsonove pjesme "Ako ne znaš šta je bilo". Spot je snimljen uoči obilježavanja 30-te obljetnice vojno-redarstvenih operacija Bljesak i Oluja.

U njemu hrvatski branitelj oživljava svoja ratna sjećanja te istodobno u bezbrižnoj dječjoj igri vidi smisao žrtve podnesene za obranu domovine.

Glume splitski glumac Marijan Grbavac i djeca hrvatskih branitelja, režirali su ga djelatnici MORH-a Vesna Pintarić i Goran Resovac, a spot je sniman prema scenariju sina poginulog branitelja Pere Eranovića. Uradak je, poručuju autori, ujedno i zahvala svima zaslužnima za slobodu Hrvatske.