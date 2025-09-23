'OVO JE VELIKA ČAST' /

Vojni novinari proglasili spot klape Sveti Juraj najboljim u Europi

Nagradu za najbolji videospot u Europi osvojila je Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Europsko udruženje vojnih novinara na kongresu u Estoniji nagradilo je njihovu izvedbu Thompsonove pjesme "Ako ne znaš šta je bilo". Spot je snimljen uoči obilježavanja 30-te obljetnice vojno-redarstvenih operacija Bljesak i Oluja

U njemu hrvatski branitelj oživljava svoja ratna sjećanja te istodobno u bezbrižnoj dječjoj igri vidi smisao žrtve podnesene za obranu domovine. 

Glume splitski glumac Marijan Grbavac i djeca hrvatskih branitelja, režirali su ga djelatnici MORH-a Vesna Pintarić i Goran Resovac, a spot je sniman prema scenariju sina poginulog branitelja Pere Eranovića. Uradak je, poručuju autori, ujedno i zahvala svima zaslužnima za slobodu Hrvatske.

 

 

23.9.2025.
9:32
RTL Danas
Klapa Sv. JurajSpotNagradaHrvatski Branitelji
